Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat! Twitter'da artık bunu yapmak yasak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Görüntüler ortaya çıktı Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...Görüntüler ortaya çıktı! Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...#Fenerbahçe
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Komşusunu bombayla havaya uçurdu Gerekçesi pes dedirtti...Komşusunu bombayla havaya uçurdu! Gerekçesi 'pes' dedirtti...#Rusya
Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat Twitterda artık bunu yapmak yasakYeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat! Twitter'da artık bunu yapmak yasak#Twitter
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
Korona vurgunu Servet kazandı... Böyle harcadıKorona vurgunu! Servet kazandı... Böyle harcadı#Pandemi
Türkiye beyaza büründü Yüzlerce araç mahsur kaldı: Sonu görünmüyorTürkiye beyaza büründü! Yüzlerce araç mahsur kaldı: Sonu görünmüyor#Meteoroloji
Burak Elmastan bomba açıklamalar Koridorda gizli kayıt yapan gözlemci yakaladık Nihat Beye...Burak Elmas'tan bomba açıklamalar! 'Koridorda gizli kayıt yapan gözlemci yakaladık! Nihat Bey'e...'#Galatasaray
21 yaşındaki sevgilisiyle tatil yapan Bilge Öztürk genç kızlara taş çıkardı21 yaşındaki sevgilisiyle tatil yapan Bilge Öztürk genç kızlara taş çıkardı#Bilge Öztürk
Meghan onu kullandı, Harry bir gün çok pişman olacakMeghan onu kullandı, Harry bir gün çok pişman olacak#Meghan Markle
HABERLERDünya Haberleri

Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat! Twitter'da artık bunu yapmak yasak

#Twitter#Fotoğraf#YASAK
Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat Twitterda artık bunu yapmak yasak

Dünya günlerdir sosyal medya devi Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin CEO'luk görevinden ayrılmasını konuşuyor. Bu ayrılığın özgürlükçü tutumuyla tanınan platformda ne gibi değişikliklere sebep olacağı merakla beklenirken şirket Dosrsey'nin ayrılığının hemen ardından ilk flaş kararını açıkladı...

Haberin Devamı

Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoların platform kurallarına aykırı hale getirildiğini ve talep olduğu takdirde kaldırılacağını açıkladı.

Yeni kural, ev adresi gibi özel bilgilerin rıza olmadan paylaşılmasını engelleyen politikanın genişletilmesi sonucu yürürlüğe girdi.

Karşıtları ise kuralın çok geniş kapsamlı olduğunu ve "platformdaki ifade özgürlüğünü boğmak için kullanılabileceğini" söylüyor.

Ancak Twitter, fotoğrafların hangi bağlamda paylaşıldığını da değerlendirileceğini belirtti.

Örneğin karar verilirken ilgili fotoğrafın, haber siteleri gibi kamuya açık yerlerde zaten bulunup bulunmadığı ya da "belirli bir fotoğrafın ve eşlik eden tweet metninin kamusal tartışmaya ek değer yaratıp yaratmadığı, kamu yararı için paylaşılıp paylaşılmadığı ve toplulukla ilgili olup olmadığı" gibi değerlendirilmeler yapılacak.

Twitter, fotoğrafların kaldırılmasından ya da herhangi bir adım atılmasından önce "ilgili bireylerin ya da yetkilendirdiği bir temsilcinin, şahsi fotoğraflarının ya da videolarının paylaşılmasına rıza göstermediği yönünde bir bildirimde bulunması gerektiğini" vurguladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı Sosyal medya devinde bu kez ne olacakİkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı! Sosyal medya devinde bu kez ne olacak?Haberi Görüntüle

'ANİ VE ŞOKE EDİCİ'

Yeni kuralların duyurulduğu Twitter mesajlarına verilen tepki genelde eleştirel oldu.

Şirket ise daha sona paylaştığı mesajlarda amacın "kadınları, aktivistleri, muhalifleri ve azınlıktaki toplumların üyelerinin orantısız bir şekilde etkileyen" videoların ve fotoğrafların bireyleri taciz etmek, yıldırmak ya da kimliklerini ifşa etmek için kullanılmasını önlemek" olduğunu duyurdu.

Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat Twitterda artık bunu yapmak yasak

Sokak fotoğrafçısı Nick Turpin, internette tacizi durdurma çabalarını desteklediğini ancak "kamusal alanı" belgeleyenlerin üzerindeki etkisinden kaygı duyduğunu belirtti.

Çalışmaları yaygın bir şekilde basılan ve sergilenen Turpin'in çalışmalarında, sık sık kamusal alanlarda görüntülenen bireyler, rızaları olmadan yer alıyor.

Turpin, BBC'ye yaptığı açıklamada Twitter hesabında paylaştığı çok sayıda fotoğrafın yeni kuralı ihlal edebileceğini belirtti ve "Twitter'ın bu yeni politikası ani ve şoke edici" dedi.

"Twitter kullanıcılarının çoğu kamusal alanda olanların, kamusal kayıtlara geçtiği demokrasilerde yaşıyor" diye konuşan Turpin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Bu önemli bir prensip ve kamusal alanda çalışan çok sayıda fotoğrafçı ve film yapımcısı bu politika değişikliğinden derhal etkilenecek. Kamusal alandan görsel formda 'bildirimler' yapamayacaksak, benim gibi birçok kişinin patformu terk edip diğer hizmetlere geçtiğini görebiliyorum."

SEÇİLMİŞ YETKİLİLER

Twitter yetkilileri, "Büyük gösteriler, spor etkinlikleri vb. gibi kamusal etkinliklere katılanları gösteren fotoğraflar/videolar genel olarak bu politikayı ihlal etmeyecek" dedi.

Yetkililer ayrıca kuralın "kamuya mal olmuş bireylerin yer aldığı fotoğraf ve görüntüler ile kamu yararına olan ve kamusal tartışmaya ek değer yaratan Twitter metinleri için geçerli olmayacağını" bildirdi.

Haberin Devamı

Twitter, kamuya mal olmuş bireyler arasında da zaten basında hakkında yazılmış olanlar, seçilmiş yetkililer ve siyasi liderler, üst düzey yöneticiler, yayıncılar, muhabirler ve diğer kamu sözcüleri olabileceğini kaydetti.

Kuralın aynı zamanda, çevrim içi ya da çevrim dışı kamusal tartışmaların konusu olan bireylere de uygulanmayacağı belirtildi, yapılan açıklamada "Bireylerin taciz edilmesi, yıldırılması ya da susturmak için korkunun kullanılması halinde, tacizkar davranışlarla mücadele politikamız gereğince içerik kaldırılabilir" denildi.

Haberin Devamı

Çıplak fotoğrafların rıza olmadan Twitter'da paylaşılması daha önceden yasaktı.

Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat Twitterda artık bunu yapmak yasak

Şirket kullanıcıların bireylerin fotoğraflarını "şiddet içeren bir olayın hemen sonrası gibi kriz durumundaki bir kişiye yardım, kamu yararı için haber değeri taşıyan bir olayın bildirilmesi için paylaşabileceğini ve bunun bir kişinin güvenlik risklerine ağır basabileceğini" kabul etti.

Gözden Kaçmasın

Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag AgrawalTam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag AgrawalHaberi Görüntüle

'İNTERNETTE SANSÜR'

Ancak Big Brother Watch adlı sivil toplum kuruluşu, bu yeni kuralın yanlış yorumlanabileceğini ve kötüye kullanabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Kuruluşun hukuk görevlisi Mark Johnson, "İyi niyetli bir girişim olsa da, Twitter'ın yeni kuralları kötü kaleme alınmış ve çok geniş kapsamlı" dedi.

Johnson "Kaçınılmaz olarak internette geniş kapsamlı bir sansüre yol açacak. Bu yeni kural kötüye kullanılacak ve platformdaki ifade özgürlüğünü boğmak için kasten kullanılacak" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Twitter#Fotoğraf#YASAK

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil