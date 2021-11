Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

Twitter CEO'su Jack Dorsey, dün şirket çalışanlarına gönderdiği ve kişisel hesabından tweet'lediği uzun bir e-postayla istifa ettiğini duyurdu. Yerine kimin geçeceğini de açıklayan 45 yaşındaki Dorsey, "Parag CEO'muz oluyor. Yönetim kurulu oldukça kapsamlı bir süreçte bütün seçenekleri değerlendirdi ve oybirliği ile Parag'ı seçti. Şirketi ve ihtiyaçlarını ne kadar derinden anladığını düşünürsek, bir süredir benim seçimim de oydu. Bu şirketin dönüşümünü sağlayan her kritik kararın arkasında Parag vardı. (...) Onun CEO'luğuna sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

Twitter çalışanları Dorsey'nin kimden bahsettiğini tabii ki biliyordu ama şirketin ve sektörün dışında kalanların aklında kaçınılmaz bir biçimde "Kim bu Parag?" sorusu oluştu. Biz de bu sorudan yola çıktık ve tam adıyla Parag Agrawal'i biraz daha yakından tanımak isteyenler için bir profil hazırladık.

2014'TEN İTİBAREN EN YAKIN DESTEKÇİSİ

Öncelikle Dorsey'nin "şirketin dönüşümünü sağlayan her kritik kararın arkasında Parag vardı" sözüne bir bakalım. Hakikaten Dorsey, 2014 yılında henüz şirketin yürütücü başkanıyken Twitter'ın makine öğrenmesi ve yapay zekâ kapasitesini geliştirebilmesi yönünde bir hamle yaptığında, bu zorlu projeyi bir mühendis olan Agrawal'e emanet etti.

Daha sonra CEO koltuğuna oturduğunda Twitter'ın alt yapısının yenilenmesi sürecinde Dorsey'nin seçtiği kişi yine Agrawal'di. Son olarak Dorsey, 2019'da Twitter'ın geleceğinin merkezsizlik kavramı ve blok zinciri gibi teknolojiler üzerine kurulu olacağını hayal ettiğinde, bu hayali gerçekleştirmesi için topu bir kez daha Agrawal'e attı.

Dolayısıyla CEO'luk koltuğundan kalkarken de yerini ve kurucusu olduğu dev şirketi, 37 yaşındaki bu Hindistanlı mühendise bırakmasından daha doğal bir şey yoktu.

AGRAWAL "GÜVENLİ TERCİH"

Agrawal, 2017 yılından beri Twitter'ın teknolojiden sorumlu tepe yöneticisi yani CTO'su. Ancak kamuoyunun neredeyse hiç tanımadığı bir isim. Bu nedenle her ne kadar Dorsey oybirliği ile seçildiğini söylese de New York Times'a konuşan bazı şirket kaynakları, Agrawal'in seçilmesine şaşırdıklarını belirtti.

Bununla birlikte Agrawal'in tam da bu tanınmamışlık nedeniyle seçildiği yorumları da yapılıyor. Mark Zuckerberg, Elon Musk hatta Dorsey'nin kendisinin de aralarında bulunduğu gibi "ünlü" mertebesine erişmiş kurucu CEO'lardan çok farklı bir profili bulunan Agrawal, Twitter'ın yatırımcılarının gözünde şirketin açacağı yeni sayfayı yazmak için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Guardian'a konuşan CFRA Research analisti Angelo Zino, Twitter hissedarlarından Elliott Management'ın Dorsey'e istifa etmesi için baskı yaptığını hatırlatarak, "güvenli tercih" olarak nitelendirdiği Agrawal'in yatırımcıların gözüne girebileceğini belirtti. En azından yakın zamanda şirketin yönünün ve politikalarının değişmeyeceği ancak atılacak adımların hızlanacağı düşünülüyor.

Agrawal teknik kökenli olduğundan ürünü geliştirmeye odaklı bir yönetici olacak gibi görünüyor. Bu da Twitter'ın günlük 211 milyon kullanıcısı için yeni ürünler çıkarmak konusunda çok yavaş hareket ettiğini düşünen yatırımcıları memnun eden ve Agrawal'in CEO'luk koltuğuna oturmasında rol oynayan bir özellik. Şirket içinden kaynaklar, bir mühendisin başa geçişinin diğer birçok teknoloji şirketinde olduğu üzere Twitter'da da başarıyı getireceğine inanıyor.

"SİZİN YÜRÜDÜĞÜNÜZ YOLLARDA YÜRÜDÜM"

Diğer yandan 10 yıldır Twitter'da çalışıyor olması ve yukarıda saydığımız tüm bu önemli projelere imza atmış olması da Agrawal'in seçilmesini destekleyen faktörler. CEO'luk görevi dün başlayan Agrawal de şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajında, şirketi çok iyi tanıdığına ve çalışanlarla olan yakın ilişkilerine vurgu yaptı.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1