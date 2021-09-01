Yazışmalar ortaya çıktı: Büyük skandal: Kabil Havaalanı'ndaki kanlı saldırıyı biliyorlarmış!

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Geçen hafta Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda meydana gelen ve 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayı DEAŞ'ın Afganistan yapılanması DEAŞ-H üstlenmişti. BBC'de yer alan bir rapora göre başkentteki İngiliz elçiliği ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşlarını havaalanının Abbey kapısına yönlendirdi. Üstelik yetkililer burada gerçekleşmesi olası bir terör saldırısından haberdardı...

Afganistan'dan kaçmaya çalışan birçok çaresiz insan Birleşik Krallık ve ABD'nin terör saldırısı tehdidi uyarısına rağmen elçilik tarafından, saldırıdan sadece saatler önce havaalanına gitmeleri için yönlendirildi.

BBC'nin Newsnight programında yayınlanan epostalarda İngiliz elçiliğinin insanlara 'Baron Hotel yakınındaki Abbey kapısını kullanın' talimatı verdiği görülüyor.

Bir başka epostada ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan bir eski Afgan tercümanın yetkililere 'Burası doğru adres mi?' diye sorduğu görülüyor. 'Onların dediğini yapsaydım şimdi hayatta değildim' diyen eski tercüman durumun kötüleştiğini hissederek söylenen yere gitmediğini açıkladı. Esti tercümanın dikkat çeken sözleri durumun vahametini ortaya koyar nitelikte: 'Oraya gitmek çılgınlık olurdu. Bizi kurtaran yine kendi öngörülerimiz oldu.'

Öte yandan Birleşik Krallık Dış İlişkiler Ofisi'nden patlamanın bir gün öncesinde gönderilmiş talimatta Afganistan'daki güvenlik durumunun 'belirsiz' olduğu notu geçilmişti. Notta 'Hali hazırda devam eden ve yüksek bir terör saldırısı ihtimali var' denilmişti.

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Artan terör tehdidi tespit edilir edilmez seyahat tavsiyesini değiştirdik ve tüm çağrı görevlilerinin bu tavsiyeyi iletmesini sağladık ve kalabalığa dağılmalarını tavsiye ettiğimiz yerde açıkça belirttik. Bu tavsiyeye karşı bir e-postanın nasıl gönderilmiş olabileceğini araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen DEAŞ/H'nin üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırısında 13 ABD askeri ve 170'ten fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.





İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANI, KABİL HAVALİMANIYLA İLGİLİ ÜLKESİNİN SUÇLANDIĞI PENTAGON'DAN SIZAN NOTLARI YALANLAMIŞTI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin Kabil havalimanının terör saldırısına hedef olan kapısını saatler önce kapatmak istediğini ancak kapının İngiltere'ye tahliye edilenlerin havalimanına girmesine izin vermek için açık tutulduğu yönündeki ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızan notları reddetmişti.

İnternet haber sitesi Politico'nun elde ettiği Pentagon notlarına göre, Amerikan kuvvetleri, "azami risk" altında olduğu düşünüldüğü için geçen hafta perşembe günü öğleden sonra Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı​​​​​​​'nın Abbey Kapısını kapatmayı planlamıştı.

Ancak Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Peter Vasely, İngiliz kuvvetlerinin Afgan ve İngiliz vatandaşlarının işlemlerinin yapıldığı otelden çıkararak havalimanına almaya başlamasını gerekçe göstererek kapının daha uzun süre açık kalmasını istemişti.

Pentagon'un "gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak ifşası" diyerek doğruladığı sızıntı, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a sorulmuştu.

Sky News'e konuşan Raab, İngiltere'nin tahliye operasyonu için kapının açık bırakılmasını istediği iddiasının "doğru olmadığını" söylemişti.

Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kolundan kaynaklanan tehdide karşı ABD ile çok yakın iş birliği yaptıklarını kaydeden Raab, "Ancak trajik bir şekilde (saldırıyı) önleyemedik." demişti.

Saldırı öncesi sivilleri, kayıtlarının yapıldığı otelden çıkardıklarını doğrulayan Raab, "Ancak kapıyı açık tutmak için direttiğimizi ileri sürmek doğru değil." ifadesini kullanmıştı.

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