Kendi oyduğu mağarayı çöpten topladığı malzemelerle kaleye çevirdi! 50 yıl sonra yıkım kararı

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İsrailli Nissim Kahlon, Akdeniz sahilindeki küçük bir mağarayı, kendi elleriyle yaptığı tüneller, ayrıntılı mozaik zeminler ve merdivenlerle adeta bir yeraltı labirentine dönüştürdü.



Yerli ve yabancı turistler için popüler bir ziyaret noktası haline gelen mağara türünün tek örneği olarak biliniyor.



Kahlon, yarım yüzyılı aşkın süredir emek verdiği 'mağara-ev'de turistleri ağırlamakla kalmıyor, kendisi de burada yaşıyor. Ancak İsrail hükümeti 50 yıl aradan sonra yeraltı evini tahliye etmek için harekete geçti.

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, yapının yasadışı olduğunu ve İsrail'in kıyı şeridini tehdit ettiğini belirterek 77 yaşındaki adama bir tahliye emri gönderdi.



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Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Kahlon, hükümetin kendisini cesaretlendirmesi gerekirken aşağıladığını belirterek karara tepki gösterdi.

1973 yılına kadar Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya sahilinde bir çadırda yaşadığını anlatan Kahlon, bölgedeki bir kayalığı oymaya başladı ve burayı zamanla gerçek bir kumdan kaleye dönüştürdü.



Yeraltı evinin ana odasının neredeyse her yüzeyi Tel Aviv'deki çöp kutularından toplanan farklı renklerdeki karolar ve mozaiklerle kaplı. Yine çöpten toplanan cam şişeler ise evin dışında dekorasyon ve yalıtım görevi görüyor.

Kıvrımlı duvarları ile bir labirenti andıran evde yer alan merdivenler her biri farklı şekilde tasarlanmış odalara açılıyor. Odaların çoğunda telefon hatta ve elektrik aydınlatması mevcut. Kahlon, inşaatının sağlam olduğu konusunda ısrar ediyor.

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“Çıkardığım taşlardan kalıp yapıp. duvar örüyorum. Burada hiçbir israf yok. Her şey faydalı, çöp yok.”



AP'ye yaptığı açıklamada 1974 yılında hiç bir zaman yerine getirilmeyen bir yıkım emri aldığını söyleyen Kahlon, o zamandan beri hükümetten herhangi bir uyarı almadığını belirtiyor

Şimdiye kadar hiç inşaat ruhsatı almadığını kabul eden adam yerel yetkililerin yıllarca mağarasına elektrik vermeyi kabul ettiğine dikkat çekerek, "Buradan ayrılmıyorum. Beni buraya gömmelerine razıyım. Gidecek başka hiçbir yerim yok" dedi.

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Kahlon'un mağara evi, Tel Aviv'in 13 kilometr kuzeyinde bir sahil kenti olan Herzliya'nın eteklerinde bulunuyor. Son dönemlerde korkunç bir konut sıkıntısı yaşayan ülkedeki en seçkin adreslerden biri olan sahil kasabası çoğunlukla lüks malikanelere ev sahipliği yapıyor.Çevre Koruma Bakanlığı Kahlon'un son 50 yılda uçurumda önemli hasara neden olduğunu, halkı tehlikeye attığını ve sahil geçişini daralttığını öne sürüyor.

Tahliye kararı Kahlon'un itiraz süresi nedeni ile bu ayın sonuna kadar ertelenirken, 77 yaşındaki adamın ailesi ve sevenleri yasal süreç için bir yardım kampanyası başlattılar.