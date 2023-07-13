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NATO zirvesinde tansiyon yükseldi! Zelenski'den İngiltere'ye sert cevap

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#Ben Wallace#Zelenski#Ukrayna
NATO zirvesinde tansiyon yükseldi Zelenskiden İngiltereye sert cevap
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 10:57

Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verildiği Vilnius NATO zirvesi Rusya'nın tepkisini çekerken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev üçüncü dünya savaşının hızla yaklaştığını iddia etti. İngiltere ve Ukrayna arasında askeri yardımlar konusunda çıkan gerilim ise NATO zirvesinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar Rusya ile Batı arasındaki gerilimi yeniden zirveye çıkardı.

NATO liderlerinin Ukrayna'ya verdikleri güvenlik garantileri Kremlin'in alarma geçmesine neden olurken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Batı'nın çılgın bir şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam ederek dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirdiğini öne sürdü.

ÇIKMAZ SOKAK: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI HIZLA YAKLAŞIYOR

İçinde bulundukları durumu 'çıkmaz sokak' olarak değerlendiren Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı hızla yaklaşıyor. Özel askeri harekatımız aynı hedeflerle devam edecek." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN İNGİLTERE'YE SERT CEVAP

Rusya NATO'dan çıkan kararlara karşılık vereceğini belirtirken Batı cephesinde yepyeni bir gerilim yükseldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski, Ukrayna'nın Batı desteği için daha fazla minnettarlık göstermesi ve müttefiklerine 'Amazon' gibi davranmayı bırakması gerektiğini söyleyen Birleşik Krallık Savunma Bakan Ben Wallace'a sert bir yanıt verdi .

NATO zirvesinde tansiyon yükseldi Zelenskiden İngiltereye sert cevap

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Vilnius'taki NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında, "İngiltere'ye her zaman minnettar olduğumuza inanıyorum" dedi ve Batı askeri yardımı için 'başka nasıl' teşekkür edebileceğini sordu:

"Bakan minnettar olduğumuzu başka nasıl ifade edebileceğim hakkında bana yazsın. Böylece sabahları kalkıp şükranlarımızı ifade edebiliriz."

ZELENSKİ'nin dikenli sözleri bugün İngiliz medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

NATO zirvesinde tansiyon yükseldi Zelenskiden İngiltereye sert cevap

WALLACE RESTİ ÇEKTİ: İNSANLAR BİRAZ MİNNETTARLIK BEKLİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Vilnius'taki NATO zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı geziyi anlattı ve 11 saatlik bir yolculuktan sonra Kiev yönetiminin önüne askeri yardımlar için adeta 'bir alışveriş listesi' sunduğunu söyledi.

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İngiltere'nin Amazon teslimat hizmeti olmadığını söyleyen Wallace Ukrayna'nın askeri yardımlar için minnettarlık göstermesi gerektiğini belirterek, "Ukraynalılara tavsiyem şudur: Bakın, ülkeleri kendi stoklarından vazgeçmeye ikna ediyorsunuz. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, insanlar biraz minnettarlık görmek istiyor" dedi.

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#Ben Wallace#Zelenski#Ukrayna

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