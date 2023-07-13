Yunanistan ile yeni dönem resmen başladı... Komşu basını 3 maddelik yol haritasını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Fransız lider Macron, Alman Şansölye Scholz'un da aralarında olduğu dünya liderleri ile bir araya gelen Erdoğan'ın diplomasi trafiği zirvenin son günü de hız kesmeden devam etti.

Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İki liderin aylar sonra ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiği görüşme dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajansı AP bu gelişmeyi 'NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları baypas etme sözü verdi' başlığı ile abonelerine servis etti.

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Haberde 'Her iki NATO üyesi de ABD'nin yardımıyla hava kuvvetlerini yükseltmeye çalışıyor: Ankara yeni ve iyileştirilmiş F-16 savaş uçakları istiyor, Atina ise F-35 programına katılmaya hevesli' ifadelerine yer verildi.

Al Jazeera 'Liderler Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde 'olumlu hava'yı selamlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Enerji kaynakları konusunda onlarca yıl süren anlaşmazlığın ardından, yakın zamanda yeniden seçilen iki lider, olumlu bir iklim üzerinde anlaştılar' denildi.

ABD merkezli Bloomberg iki liderin pozitif gündeme yoğunlaştığına vurgu yaptı.

Gözden Kaçmasın İngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyor Haberi görüntüle

Zirve Yunan basınında da geniş yer buldu. Ta Nea Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te düzenleneceğini yazdı.

Proto Thema haberinde şu değerlendirmeye yer verdi;

'Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO Zirvesi oturum aralarında gerçekleşen görüşmenin ardından, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor.'

CNN Yunanistan 'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Kathimerini, Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının doğrudan iletişim kuracağını yazdı

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Etnos'un başlığı ise 'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeniden başlangıç' oldu.

Haberde 'Miçotakis-Erdoğan'ın üzerinde anlaşmaya vardığı yol haritasında neler var?' sorusuna yanıt arandı.

'Başbakan Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün üç ana eksene odaklanan bir yol haritası üzerinde anlaştılar ' diyen Ethnos birinci eksenin görüş ayrılıkları konusunda diyaloğun açık tutulması olduğunu belirtti.

'İkinci eksen, son aylardaki olumlu ivmeyi geliştirerek daha fazla meyve verebilecek olan Güven Artırıcı Tedbirler' diyen Ethnos üçüncü eksenin pozitif gündem olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

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'Ekonomik işbirliği, enerji işbirliği ve muhtemelen sivil koruma gibi alanlarda işbirliği konularıyla ilgili.'