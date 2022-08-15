Yanlışlıkla tüm mahalleyi satın aldı... Bu hata ile milyoner oldu!

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ABD'nin Nevada eyaleti akıllara durgunluk veren bir hataya sahne oldu.

Bir ev satın almak için resmi girişimlere başlayan kişi yapılan hata sonrası milyoner oldu.

600 BİN DOLARA TÜM MAHALLENİN SAHİBİ OLDU

Ülke basınında yer alan habere göre, gerekli evrak işlerini başlatan ismi açıklanmayan kadın 594 bin 481 dolar yatırdıktan sonra yeni evinin sahibi oldu.

Ancak tapu işlemi sırasında yapılan bir hata sonrası ABD'li kadın tüm mahallenin sahibi oldu.

BİR ANDA MİLYONER OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesi bu hata sonrası kadının 84 ev ve 2 arazinin sahibi olduğu ve tüm bunların değerinin 50 milyon dolardan fazla olduğunu yazdı.

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Aynı habere göre, evraklarda mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapınca, tüm evler bir anda kadının üzerine geçirildi.

Başka bir deyişle yaklaşık 600 bin dolar ödeyen kadın bir anda emlak zengini bir milyoner oldu.

Bir anda 84 mülkten oluşan mahallenin sahibi olan kadın, çok şaşırdığını dile getirdi.

Hatanın kısa sürede fark edilmesi üzerine harekete geçen yetkililer durumu düzeltmek için yasal işlemlere başladı.

MAHALLELİ TELAŞLI: YA İADE ETMEZSE

Ülke basınında yer alan haberlere göre, kanunen kadının 84 mülkü iade etmeme yoluna gidebileceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar böyle bir durumda olayın mahkemeye taşınacağının ve mahkemenin iadeden yana karar vermesinin son derecek yüksek ihtimal olduğunun altını çiziyor.