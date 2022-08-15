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Sosyal medyada yeni çılgınlık: Ağız bantlama! Uzmanlardan peş peşe uyarı...

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#Tiktok#Ağız Bantlama#Uyku Bozukluğu
Sosyal medyada yeni çılgınlık: Ağız bantlama Uzmanlardan peş peşe uyarı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 14:16

Sosyal medyada başlayan yeni bir çılgınlığa uyan insanlar, uyurken burunlarından nefes almak için ağızlarını bantlamaya başladı. Uzmanlar söz konusu trendin tehlikeli olduğunu belirterek, ağzı bantlamanın kalp hastalığı, KOAH ve felç gibi daha ciddi sorunlara davetiye çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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İnsanların sözde 'daha iyi uyumak' için ağızları bantlayarak yatağa girmelerine neden olan yeni sosyal medya trendi, uygulamanın tehlikeli olabileceğini söyleyen uzmanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

UYURKEN AĞIZLARINI BANTLIYORLAR

Sağlık koçu olduğu iddia edilen TikTok kullanıcısı Cory Rodriguez, geçtiğimiz yıl yayınladığı video ile geceleri uyurken ağzını bantladığını bu sayede uyurken burnundan nefes aldığını açıklamıştı.

Rodriguez, söz konusu uygulamanın kendisine horlamada azalma, daha iyi ağız hijyeni ve ağız kuruluğunda azalma gibi faydalar sağladığını iddia ederken söz konusu video 5.7 milyondan fazla kez izlenmiş ve sosyal medyada viral hale gelmişti.

Sosyal medyada yeni çılgınlık: Ağız bantlama Uzmanlardan peş peşe uyarı...

AĞZI BANTLAMA ETİKETİ 24 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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Bu yıl yeniden hortlayan akılalmaz trend,sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Ağız bantlama etiketi, TikTok üzerinde 24 milyon kez görüntüleme alırken binlerce kişi ağızlarını bantladıkları fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

DOKTORLAR TEPKİLİ: DUYDUĞUM EN TEHLİKELİ TRENDLERDEN BİRİ

Kullanıcılar uygulamanın doğruluğu hakkındatartışırken, işin uzmanlarından tehlikeli trend için uyarılar peş peşe geldi.

Doktor David Culpepper,sosyal medyadaki çılgınlığa tepki göstererek "Bu bir süredir duyduğum en tehlikeli trendlerden biri ve bunun bir sağlık önerisi olarak savunulmasından oldukça endişeliyim" dedi.

Uyku Vakfı da konuya ilişkin açıklama yaparak insanlarının ağızlarını bantlamalarının dudak ve çevresinde tahrişlere neden olmasının yanı sıra burundan nefes alma güçlüğü nedeni ile uyku bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medyada yeni çılgınlık: Ağız bantlama Uzmanlardan peş peşe uyarı...

Kullanıcılardan bazıları ağız bantlamanın tehlikeli olabileceğini öne sürerken bazıları söz konusu uygulamanın faydalı olduğu konusunda ısrar ettiler.

KALP HASTALIĞI, KOAH VE FELÇ İÇİN DAVETİYE ÇIKARIR

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Sosyal medyada 'uyku uzmanı' olarak tanınan James Wilson ise Newsweek'e yaptığı açıklamada burundan nefes almanın faydalarının ağız bantlama risklerine değmediğini vurguladı ve "Ne yazık ki ağız bantlama, burundan nefes almayı teşvik etmenin aşırı bir yolu." dedi.

Wilson açıklamasında "Uyku apnesi, dar burun delikleri ve burun solunumu ile ilgili problemleri olan insanların ağızlarını bantlaması faydadan çok zarar getirir. Bu tür rahatsızlıkları olan insanların ağzını bantlaması kalp hastalığı, KOAH ve felç gibi daha ciddi sorunlara davetiye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yeni çılgınlık: Ağız bantlama Uzmanlardan peş peşe uyarı...


TEHLİKELİ YÖNTEMLER YERİNE NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Burundan nefes almanın faydaları evrensel olarak kabul edilse de uzmanlar ağız bantlama gibi riskli yöntemler yerine nefes egzersizleri yapılmasını öneriyor.

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#Tiktok#Ağız Bantlama#Uyku Bozukluğu

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