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Sosyal medyada günün konusu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in fotoğrafı viral oldu

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#Sanna Marin#Finlandiya#Sosyal Medya
Sosyal medyada günün konusu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin fotoğrafı viral oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 11:37

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in festival fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi. Tom Moylan 36 yaşındaki başbakanın Flow Müzik Festivali'nde çekilen fotoğrafı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor...

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, daha önce Ruisrock festivaline katılmış, deri ceket, kot şort ve botları ile festivale katılan başbakanın paylaştığı bu fotoğraf viral olmuştu.

36 yaşındaki başbakanın festival fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi.

Yazar Tom Moylan Helsinki'de düzenlenen Flow Müzik Festivali'ne katılan Marin'in burada çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Resmi fotoğrafçısı Janita Autio ile objektiflere poz veren Marin bir kez daha gündem olmayı başardı.

Sosyal medyada günün konusu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marinin fotoğrafı viral oldu

Kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu kare sonrası pek çok kullanıcı başbakanın kıyafetini aradı.

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Kullanıcılar kısa sürede söz konusu kıyafetin satıldığı platformu buldu. Kıyafetin fiyatının ise sadece 8 euro olması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Pek çok kullanıcı Marin’i siyaset yapmasına rağmen kendisine zaman ayırdığı için överken bazı kullanıcılar ise başbakanı görevini aksattığı iddiası ile eleştirdi.

FİNLANDİYA'NIN EN ESKİ FESTİVALİ

1970 yılında düzenlenmeye başlayan Rock festival Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nın ise en eski Rock festivali.

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#Sanna Marin#Finlandiya#Sosyal Medya

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