20'lik dişinden kaynaklandığını düşündüğü yaralar kanser çıktı! İlk kez 'merhaba' dediğinde herkes gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

27 yaşındaki Charlotte Webster-Salter, 2018 yılında uçuş görevlisi olarak çalışırken ağzında çıkan ülser kaynaklı yaralar yüzünden acı çekmeye başladı. Uzun vardiyalarda yoğun bir şekilde çalışan genç kadın ilk başta ağzındaki yaraların geçici olduğunu ve sebebinin yorgunluk olduğunu düşündü ancak yaralar bir türlü geçmedi.

20'LİK DİŞLERDEN KAYNAKLANDIĞINI SANDI, DİŞLERİNİ YAPTIRDI

Daha sonra ağzındaki yaraların 20'lik dişlerinden kaynaklandığını düşünen Charlotte, dişçiye gitti, dişlerini düzelttirdi, dolgu yaptırdı. Ancak yaralar olduğu yerde kalmaya devam ediyordu.

HER YOLU DENEDİ ÇARE BULAMADI

Bir türlü geçmeyen yaralar için 2 yıl cevap aradıktan sonra bir doktora gitmeye karar veren genç kadın, "Ağzımdaki ülserler garip bir şekilde hep bir noktada çıkıyordu. Yıllarca onların stres ya da yorgunluktan çıktığını düşündüm. Daha sonra sorunun baharatlı yemeklerde olduğunu düşünerek yemek yeme tarzımı değiştirdim. Dişçiye gittim dişlerimi yaptırdım hiç bir şey yardımcı olmadı" dedi.



KANSER TEŞHİSİ ALDI

Haberin Devamı

2021 yılında bir kulak burun boğaz doktoruna giden Charlotte'un dilindeki beyaz lekelerden örnekler alındı ve biyopsi yapıldı. Yapılan biyopsi sonuçlarında kadının dilinde 'skuamöz hücreli karsinom' adı verilen bir tümör olduğu ortaya çıktı ve kanser teşhisi aldı.

TEŞHİS ALDIĞINDA ANNESİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Hastalığını öğrendiğinde annesi de meme kanseri nedeni ile tedavi gören Charlotte yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Söylediklerinde sadece güldüm, nasıl bir tepki vereceğimi bilemiyordum. Kanser aklımdaki en uzak şeydi ve en zor şey de bunu anneme açıklamaktı."

9.5 SAATLİK OPERASYON! DİLİNİN BİR KISMI KESİLDİ, BACAKTAKİ KASLA YER DEĞİŞTİ

Charlotte, 7 Haziran 2022'de Queen Alexander Hastanesi'nde dokuz buçuk saat süren kritik bir operasyon geçirdi. Genç kadının dilindeki tümörlü kısım kesildi ve bacağından alınan bir kasla yer değiştirildi.

Haberin Devamı

Doktorlar kanserin yayılım durumuna bakmak için lenf düğümlerini çıkardı ve Charlotte'un rahat nefes alabilmesi için boğazına bir delik açıldı.



Ameliyat başarılı geçti ancak hiç kimse talihsiz kadının yeniden konuşup konuşamayacağını bilemiyordu. Yoğun bakımda 4 gün kalan Charlotte servise alındıktan 10 gün sonra boğazındaki boru çıkarıldı ve nihayet ilk sözlerini söyledi: 'Merhaba'

Genç kadının sözleri ile odadaki herkes gözyaşlarına boğuldu.



İYİLEŞTİ ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

Boynu ve bacağından olduğu ameliyattan sonra iyileşirken yürümek ve konuşmak için terapistten yardım alan genç kadın tamamen iyileştikten sonra Eylül ayında üniversiteye başladı ve ebelik eğitimine başladı.

Haberin Devamı

Yaşadığı inanılmaz deneyimi anlatan Charlotte, şimdi hastalığın belirti ve semptomları hakkında farkındalık yaratmayı umuyor.