Weimar Üçgeni devrede! Berlin'deki zirve Macron ve Scholz'u bir araya getirdi

Haberin Devamı

Avrupa'nın önde gelen üç askeri gücünün liderleri, bir birlik gösterisi sergileyerek Ukrayna için mühimmat satın alımını artırma ve uzun menzilli silah tekliflerini iyileştirme konusunda anlaştı.

WEİMAR ÜÇGENİ

Fransa, Almanya ve Polonya arasında 'Weimar Üçgeni' formatı kapsamında düzenlenen toplantı Berlin'de gerçekleştirildi.

Kritik zirvede tüm gözler aralarındaki gerilimin kademe kademe yükseldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macaron ve Almanya Şansolyesi Olaf Scholz'un üzerindeydi. Batı medyasında yer alan analizlerde iki ülke arasında esen soğuk rüzgarların toplantı sonrası yumuşadığı iddia edildi.



Haberin Devamı

Scholz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak 'Dünya pazarından daha fazla silah tedarik edeceğiz.' dedi.

Askeri teçhizat üretiminin Ukrayna'daki ortaklarıyla işbirliği yaparak genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, uzun menzilli roket topları satın almak için bir koalisyon kurma sözü verdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bugün üçümüzün birlik içerisinde olması, Ukrayna'daki durum konusunda aynı netlikle kararlı olmamız halklarımız, güvenliğimiz ve Avrupa için bir güçtür" dedi.

Yakın zamanda seçilen Polonya başbakanı Donald Tusk ise Ukrayna'ya ellerinden gelen her şekilde yardım etmek istediklerini vurgulayarak "Mümkün olan her şekilde yardım etmek istiyoruz, böylece Ukrayna'daki durum önümüzdeki haftalarda ve aylarda iyileşir ve daha da kötüleşmez." dedi.



DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI UKRAYNA İÇİN KULLANILACAK

Basın toplantısında el ele tutuşarak birlik mesajı veren liderler ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'ya destek için kullanılmasını desteklediklerini açıkladılar.

Haberin Devamı

Dün gerçekleşen zirvenin yankıları bugün de devam etti. Politico Polonya başbakanının Almanya ve Fransa arasındaki arabuluculuk rolüne dikkat çekerken, BBC dün gerçekleştirilen toplantı sonrası iki ülke arasındaki tansiyonun düştüğünü ve Avrupa üzerindeki kara bulutların dağıldığını yazdı.

Guardian gazetesi ise Tusk'ın toplantıdaki varlığının yatıştırıcı bir üçüncü tarafa olan ihtiyacın altını çizdiğini yazdı.