Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gallant'dan dikkat çeken Gazze çıkışı

Blinken'den esir anlşamasına ilişkin açıklama

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları devam ederken, bölgede Katar, Mısır ve ABD aracılığında bir ateşkes anlaşması için görüşmeler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avusturya ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara ara verilmesini sağlayacak esir anlaşmasındaki boşlukları doldurmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, “Şu anda biz burada konuşurken devam eden görüşmelerimiz var ve bunların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine inanıyorum. Bu bizim kararlı olduğumuz bir konu ve bunu başarmak için ne kadar uzun süre ve ne kadar sıkı çalışmamız gerekiyorsa o kadar çalışacağız” dedi.