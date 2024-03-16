Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gallant'dan dikkat çeken Gazze çıkışı

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Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin mahsur kaldığı Refah şehrine karadan saldırı yapılmasına yönelik askeri planın onaylandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler, Almanya ve Hollanda İsrail'i bu plana devam etmemesi konusunda uyarırken ABD temkinli bir tavır takındı.
Refah kentinde endişeli bekleyiş sürerken Suudi televizyon ağı Al-Arabiya, "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerde hâlâ bir ilerleme kaydedilmediğini" bildirdi. Haberde adı açıklanmayan Mısırlı yetkililerin anlaşmanın önünde 'engeller' bulunduğunu söylediklerine dikkat çekildi.
The Times of Israel'in haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaştan sonra Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi gerektiğini çünkü bunun en uygun seçenek olduğunu söyledi. Güvenlik Kabinesi toplantısında konuşan Gallant, savaştan sonra Gazze'de gerçekleşebilecek dört senaryoyu sıraladı:
-Tamamen yenilgiye uğramazsa Gazze Hamas tarafından yönetilmeye devam edebilir.
-İsrail Gazze'yi kalıcı olarak işgal edebilir
-Yapılandırılmış bir liderlik olmazsa bölge kaosa sürüklenebilir.
-Gazze'yi yerel Filistinliler yönetebilir.
Gallant bu senaryolardan en az zararlı olanının Gazze'nin Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinliler tarafından yönetilmesi olduğunu söyledi ancak bu sözler Güvenlik Kabinesi'nin bazı üyelerinin tepkisine yol açtı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları devam ederken, bölgede Katar, Mısır ve ABD aracılığında bir ateşkes anlaşması için görüşmeler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avusturya ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara ara verilmesini sağlayacak esir anlaşmasındaki boşlukları doldurmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, “Şu anda biz burada konuşurken devam eden görüşmelerimiz var ve bunların önümüzdeki günlerde de devam edeceğine inanıyorum. Bu bizim kararlı olduğumuz bir konu ve bunu başarmak için ne kadar uzun süre ve ne kadar sıkı çalışmamız gerekiyorsa o kadar çalışacağız” dedi.