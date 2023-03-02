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Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

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#Deprem#Türkiye#Dünya
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 13:56

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. bölgedeki gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden Washington Post'tan felaketin boyutunu gözler önüne seren bir haber geldi.

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Pek çok ülke Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardım gelmeye devam ediyor.

Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden ABD merkezli Washington Post'tan (WP) felaketin boyutunu gözler önüne seren bir haber yayınladı.

Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Türkiye'de meydana gelen çifte depremin neden olduğu yıkımı mercek altına alan gazete 'Türkiye depremleri, 2010 Haiti felaketinden 10 kat daha fazla moloz üretti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) hazırladığı raporu inceleyen WP, depremlerin yaklaşık 100 milyon metreküp enkaz oluşturduğunu ve bunun yakın tarihteki pek çok afetten fazla olduğunu yazdı.

ABD'li gazete bunun ülkenin başkenti Washington'ın yarısını kaplamaya yetecek büyüklükte olduğunu aktardı.

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler
daha fazla video içinDepremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler

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Son dönemde yaşanan doğal afetleri mercek altına alan WP benzer büyüklükte bir yıkımın en son 2015 yılında Nepal'de gerçekleştiğini ve söz konusu depremin 27 milyon metreküp enkaz oluşturduğu belirtti.

2010 yılında Haiti'de meydana gelen depremden geriye 10 milyon metreküp enkaz kaldığını yazan gazete haberde şu ifadeye yer verdi;

'Son depremler, 2010 yılında Haiti'yi yerle bir eden depremden 10 kat daha fazla enkaz bıraktı.'

Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Depremden etkilenen bölgenin pek çok kültürel mirasa da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken gazete UNDP'nin bölgede aktif rol aldığını yazdı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiği açıklandı.

Aynı açıklamada bölgeden 1 milyon 971 bin 589 vatandaşın tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.

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#Deprem#Türkiye#Dünya

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