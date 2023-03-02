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Dünya 23 gün sonra enkazdan canlı çıkarılan Aleks isimli köpeği konuşuyor: Gerçekten bir mucize

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#Deprem#Türkiye#Dünya
Dünya 23 gün sonra enkazdan canlı çıkarılan Aleks isimli köpeği konuşuyor: Gerçekten bir mucize
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 11:57

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer 23'üncü günde enkazdan kurtarılan Aleks isimli köpek dünya basınında geniş yer buldu.

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Felaketin 23'üncü gününde enkazdan kurtarılan 'Aleks' adlı köpek Dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi 'Gerçekten bir mucize' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Dünya 23 gün sonra enkazdan canlı çıkarılan Aleks isimli köpeği konuşuyor: Gerçekten bir mucize

Haberde Aleks'in 23 gün boyunca enkaz altında aç ve susuz kaldığı belirtildi.

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New York Post köpeğin cılız sesinin bölgede geçici barınma alanı oluşturmak için keşif uapan ekipler tarafından duyulduğunu yazdı.

Al Monitor Aleks'in haftalarca enkaz altında kalmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini okurları ile paylaştı.

'Enkaz altında kalan köpek 23 gün sonra kurtarıldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz BBC kurtarma anına ait görüntüleri yayınladı.

Hatay'da 23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
daha fazla video içinHatay'da 23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
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#Deprem#Türkiye#Dünya

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