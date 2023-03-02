Dünya 23 gün sonra enkazdan canlı çıkarılan Aleks isimli köpeği konuşuyor: Gerçekten bir mucize

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Felaketin 23'üncü gününde enkazdan kurtarılan 'Aleks' adlı köpek Dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi 'Gerçekten bir mucize' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Aleks'in 23 gün boyunca enkaz altında aç ve susuz kaldığı belirtildi.

Haberin Devamı

New York Post köpeğin cılız sesinin bölgede geçici barınma alanı oluşturmak için keşif uapan ekipler tarafından duyulduğunu yazdı.

Al Monitor Aleks'in haftalarca enkaz altında kalmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini okurları ile paylaştı.

'Enkaz altında kalan köpek 23 gün sonra kurtarıldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz BBC kurtarma anına ait görüntüleri yayınladı.