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Avustralya'da Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ± etkisi altÄ±na alan ve hÄ±zla yayÄ±lan bÃ¼yÃ¼k grip salgÄ±nÄ± diÄŸer Ã¼lkelerin de alarma geÃ§mesine neden oldu. Ã‡ocuk ve yaÅŸlÄ±larda daha ciddi hastalÄ±klara neden olduÄŸu bilinen H3N2 suÅŸunun (Ä°nsanlarda yaygÄ±n olarak gribe neden olan virÃ¼s tipi) bu yÄ±l bir Ã§ok Ã¼lkede hÄ±zla yayÄ±lmasÄ± ve krize neden olmasÄ±ndan korkuluyor.Â

GRÄ°P KORONAVÄ°RÃœS Ä°LE BÄ°RLEÅžEREK FIRTINAYA DÃ–NÃœÅžECEK: 20 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBEDEBÄ°LÄ°R

Ä°ngiltere bu kÄ±ÅŸ koronavirÃ¼s ile birleÅŸerek bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rtÄ±naya dÃ¶nÃ¼ÅŸecek mevsimsel gribin neden olacaÄŸÄ± son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k salgÄ±nÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor.

Uzmanlar grip mevsiminin bu yÄ±l beklenenden erken geleceÄŸini ve Ã§ok daha sert olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, virÃ¼s fÄ±rtÄ±nasÄ± kapsamÄ±nda 20 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedebileceÄŸini ve on binlerce kiÅŸinin de hastane kaldÄ±rÄ±labileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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Grip; 39 derece ateÅŸ, ÅŸiddetli kas-eklem aÄŸrÄ±larÄ±, halsizlik, bitkinlik, titreme, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çÄ±kan bir mevsim hastalÄ±ÄŸÄ±. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 8-10 hafta kadar etkili oluyor ve toplumumuzun neredeyse yüzde 40â€™Ä±nÄ± doÄŸrudan etkiliyor. Özellikle 65 yaÅŸ üstü kiÅŸiler, çocuklar ve kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar için grip büyük tehlike.

GÃœÃ‡LÃœ BELÄ°RTÄ°LER VAR: BU KIÅž HER Ä°KÄ°SÄ° DE Ã–LÃœMCÃœL TEHDÄ°T

BirleÅŸik KrallÄ±k SaÄŸlÄ±k GÃ¼venliÄŸi AjansÄ± (UKHSA), koronavirÃ¼s ve mevsimsel grip gibi virÃ¼slerin geniÅŸ Ã§apta yayÄ±lmaya baÅŸlamasÄ± nedeni ile Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kendilerini bekleyen 'zor kÄ±ÅŸ' konusunda uyardÄ±.

Ajans yetkilileri bulduklarÄ± her fÄ±rsatta insanlarÄ± aÅŸÄ± olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±rken, UKHSA'nÄ±n baÅŸ tÄ±bbi danÄ±ÅŸmanÄ± Dr Susan Hopkins, gribin de koronavirÃ¼sÃ¼n de bu kÄ±ÅŸ Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tehdit olduÄŸuna dair gÃ¼Ã§lÃ¼ belirtiler olduÄŸunu belirtti ve ekledi;

"Sizlere aÅŸÄ± teklif edildiÄŸinde lÃ¼tfen hem kendinizi korumak hem de saÄŸlÄ±k hizmetlerimizin Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼ azaltmak iÃ§in bir adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±n"



PANDEMÄ° SÃœRESÄ°NDE SOÄžAL BAÄžIÅžIKLIK DÃœÅžMÃœÅž OLABÄ°LÄ°R

Doktorlar mevsimsel gribe karÅŸÄ± olan doÄŸal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n insanlarÄ±n normale gÃ¶re Ã§ok daha az sosyalleÅŸtiÄŸi KoronavirÃ¼s pandemisi sÃ¼resince dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor.



Bu da bu kÄ±ÅŸ insanlarÄ±n gribi Ã§ok daha aÄŸÄ±r atlatacaÄŸÄ± ve saÄŸlÄ±k sistemi Ã¼zerinde ciddi bir yÃ¼k oluÅŸturacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

KORKUTAN UYARI: SONUÃ‡ FELAKET OLUR

Ä°ngiltere'de son olarak 5 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan ÅŸiddetli grip salgÄ±nÄ±nda 20 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 40 bin kiÅŸinin de hastaneye yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.



Uzmanlar bu yÄ±l buna benzer bir rakamÄ±n halihazÄ±rda tedavi bekleyen 6.84 milyon insanla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k sistemi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir felaket olabileceÄŸi konusunda uyarÄ±da bulunuyor.Â

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Ä°ngiltere bu yÄ±l rekor sayÄ±da insana sunulan 33 milyon aÅŸÄ± ile bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor ancak yetkililer 'aÅŸÄ± yorgunluÄŸunun' insanlarÄ±n grip ve koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±larÄ± gÃ¶rmezden gelmelerine neden olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Doktorlar virÃ¼slerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamak ve koruma kalkanÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã¶zellikle kreÅŸ ve ilkokul Ã§ocuklarÄ±na aÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srar ediyor. Bu kapsamda 7-8-9 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklara sprey aÅŸÄ±, 10-11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklara da normal aÅŸÄ± Ã¶neriliyor.



Ä°KÄ°Z SALGIN: KORONAVÄ°RÃœS Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE GÄ°RP AÅžISI DA OLUN



KoronavirÃ¼s ve mevsimsel gribin aynÄ± anda yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salgÄ±nlar 'Twimdemic' (ikiz salgÄ±n) olarak isimlendiriliyor. Uzmanlar ikiz salgÄ±ndan korunmak iÃ§in en doÄŸru yolun KoronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± ile birlikte grip aÅŸÄ±sÄ± da olunmasÄ± olduÄŸunu belirtiyor.