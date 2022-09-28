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Yeni yan etki aylar sonra ortaya çıktı... Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Dünya
Yeni yan etki aylar sonra ortaya çıktı... Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 08:52

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya aşıların etkisiyle pandemiyi geride bırakmaya hazırlanıyor. 'Eski normal'e dönmek için geri sayım sürerken aşılar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilim insanları aşı karşıtlarının en gözde argümanını çürüttü.

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2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Dünya genelinde BA 5 alarmı sürerken aşılar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YENİ YAN ETKİYİ AÇIKLADILAR

Yapılan yeni çalışmaya ile aşının son derece hafif bir yan etkisi saptandı. Araştırmaya göre, Kovid aşıları adet döngüsünü geçici olarak değiştirebiliyor.

Yeni yan etki aylar sonra ortaya çıktı... Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü
BA 5'in son derece bulaşıcı olduğunun altını çizen uzmanlar dünya genelindeki vaka artışının ana sorumlusunun da bu varyant olduğu görüşünde.

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BMJ Medicine'de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, aşılı kişilerin, aşılanmayanlara kıyasla, adetlerinde ortalama bir gün gecikme yaşadıkları sonucuna ulaştı.

New York Times (NYT) araştırma sonuçlarını derlediği haberde 'Sonuçlar Covid-19 aşılarının bir başka potansiyel yan etkisine işaret ediyor: adet döngüsündeki değişiklikler' ifadesine yer verdi.

DOĞURGANLIĞI ETKİLEDİĞİNE DAİR BİR KANIT YOK

NYT'nin haberine göre, araştırmaya imza atan ekip aşıların doğurganlığı etkilediğine dair bir belirti olmadığını söylüyor.

Başka bir deyişle aşı karşıtlarının en gözde argümanlarından birisi olan aşının doğurganlığı azalttığı iddiası bu çalışma ile de çürütülmüş oldu.

Yeni yan etki aylar sonra ortaya çıktı... Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü
Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı. 

Adet döngüsünün stres, kilo kaybı veya alımı, ve yoğun egzersiz gibi çeşitli faktörlerden etkilenebileceğinin altını çizen uzmanlar bir gün gecikmenin son derece normal olduğunun altını çizdi.

AŞININ FAYDASI KANITLANDI

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu

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CDC yayınladığı raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Dünya

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