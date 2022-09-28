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Her gün on binlerce Rus kaçıyor

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#Vladimir Putin#Seferberlik#Rusya
Her gün on binlerce Rus kaçıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de seferberlik ilan ettiği Rusya’dan her gün binlerce kişi kaçıyor. Rusların seyahat edebildikleri az sayıdaki lokasyonlardan biri olan Türkiye, kaçışın önemli adreslerinden. Seferberlik ilanın ardından Ruslar bilet için ortalama 150 bin ruble ödüyor. Bu, havayolu şirketlerinin 24 saatte 1 milyar 350 milyon ruble (yaklaşık 424 milyon TL) ciro yaptığı anlamına geliyor.

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Sadece geçen pazartesi başkent Moskova’daki havalimanlarından Antalya’ya 36 uçuş yapıldı. Çoğu geniş gövdeli A330 tipi uçaklarla 24 saatte 9 bin kadar Rus vatandaşı Antalya’ya gelmiş oldu. Seferberlik ilanın ardından Ruslar, bilet için ortalama 150 bin rubleyi gözden çıkarıyor. Bu, havayolu şirketlerinin 24 saatte 1 milyar 350 milyon ruble (yaklaşık 424 milyon TL) ciro yaptığı anlamına geliyor. Seferlerin ilerleyen günlerde de benzer yoğunlukta sürmesi bekleniyor.

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100 BİNE DAYANDI

Komşu Kazakistan’a ise karayoluyla altı günde toplam 98 bin Rus vatandaşı geçti. Hükümet, Rusya’dan gelenler için “umutsuz bir durumdan kaçmak zorunda kalanlar” ifadesini kullandı. Mültecilere “güvenlik” vaat etti.

Gürcistan’ın kara kapısından seferberliğin açıklandığı gün 5 bini geçerken dün bu sayı günlük 12 bine tırmandı. Sınırı geçmek isteyenler 15 km’lik araç kuyruğu oluşturdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bu hızla gidilirse 1 Ekim itibariyle 100 bin Rus’un gelmiş olacağını aktardı. Öte yandan ısrarla seyahat kontrolü gibi bir uygulamaya gitmeyeceğini savunan Rusya, sahada bunun aksine işaret eden adımlar attı.

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SEYAHAT KONTROLÜ MÜ

Halkın askere alınmaktan kaçmasını önlemek için dün Gürcistan sınırında ek önlemler alınmaya başlandı. Rus ordusu, Gürcistan kapısına zırhlı araçlar konuşlandırdı. Bu önlemin önce “güvenlik” maksatlı olduğu söylense de Rusya İçişleri Bakanlığı ilerleyen saatlerde sınırda bir askere alma merkezi oluşturulduğunu ilan etti. Gürcistan’a geçmek isteyenlerin önce askere çağrılıp çağrılmadıkları kontrol edilecek.

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#Vladimir Putin#Seferberlik#Rusya

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