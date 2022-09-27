Rusya'dan kaçış sürüyor.. Sınırdaki askeri birlikler ilk kez görüntülendi!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül’de ilan ettiği 'kısmi seferberlik', askere gitmek istemeyen Rus vatandaşları arasında büyük bir paniğe neden oldu.

Yaklaşık bir haftadır çok sayıda Rus vatandaşı havalimanlarına ve sınır kapılarına akın ederek ülkeyi terk etti. Rus vatandaşlarının kaçış güzergahları arasında Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Finlandiya yer alıyor.



GÜRCÜ BAKAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Putin'in seferberlik hamlesi, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaçan Rusların ilk adresi olan Kafkasya ülkesi Gürcistan'a yeni bir göç dalgasının fitilini ateşledi.



Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri az önce yaptığı açıklamada, Rusya'dan Gürcistan'a gelen kişi sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirterek, "Dört-beş gün önce Gürcistan'a her gün 5-6 bin Rus vatandaşı geliyordu. Bu sayı günde 10 bine ulaştı" dedi.

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İstatistiklere göre savaşın ilk dört ayında yaklaşık 50 bin Rus, vizesiz bir yıl kalabilecekleri Gürcistan'a kaçtı. Aynı dönemde yaklaşık 40 bin kişi de vize şartı olmayan bir başka ülke olan Ermenistan'a kaçtı.

KAZAKİSTAN: ÜLKEMİZE GELEN RUSLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ülkelerine gelen Rus vatandaşlarının sayısında önemli bir artış olduğunu belirttiği açıklamasında, "Son dönemde ülkelerindeki umutsuz durumdan dolayı çok sayıda Rus ülkemize geldi. Onlara iyi bakmalı ve güvenliklerini sağlamalıyız" dedi.

Gözden Kaçmasın Ruslar akın akın kaçıyor... Gürcistan sınırından 115 bin kişi geçti Haberi görüntüle

ANTALYA'DA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Putin'in 'kısmi seferberlik' kararı sonrası Rus vatandaşlarının Antalya'ya akını devam ediyor.

Rusya'dan Antalya'ya günde 90 uçuş yapılıyor. Charter uçuşlarının Ekim sonuna kadar dolu olduğu belirtiliyor.

Son günlerde çok sayıda Rus kente gelirken, Türkiye'de olan Rusların da tatillerini uzatma kararı aldığı öğrenildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Rusya'nın Gürcistan ve Moğolistan ile olan sınırlarındaki uzun araç kuyrukları uydu görüntülerine de yansıdı.



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Finlandiya Sınır Muhafızları, Pazar günü 8 binden fazla Rus vatandaşının ülkeye girdiğini ve bu rakamın Putin'in seferberlik duyurusundan önce gelenlerin sayısının iki katı olduğu belirtti.

SINIRDAKİ ASKERİ BİRLİKLER GÖRÜNTÜLENDİ

Rus vatandaşlarının farklı güzergahlara kaçışı devam ederken, yetkililerin havalimanlarındaki erkeklerin askerlik durumlarını ve dönüş biletlerini sorguladığı konuşuluyor.



Rusya sınırında görüntülenen askeri birlikler-Twitter /vk

Rus yetkililer her ne kadar vatandaşların ülkeden ayrılmaması için özel bir önlem alınmadığını iddia etse de bugün sosyal medyaya düşen görüntülerde Rusya-Gürcistan sınırına Rus birliklerinin gönderildiği ortaya çıktı.

Bölgedeki tanıklar askerlerin 'asker kaçaklarını' aradığını iddia ederken Rusya'dan gelen açıklamada bölgedeki birliklerin sadece araç kalabalığını kontrol etmek için orada olduğu belirtildi.



Öte yandan Moskova az önce yaptığı açıklama ile askerlikten kaçan Rusların iadesini talep etmeyeceğini duyurdu.



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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dün, 'kısmi seferberlik' kapsamında yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul ettiği açıklamasında Moskova'nın askere alınmaya uygun Rus erkeklerin ülkeyi terk etmesini engellemeye yönelik bir karar alıp almayacağı konusunda net konuşmuş ve sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtmişti.



FİNLANDİYA SINIRINA ÇİT ÖNERİSİ

Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından hazırlanan raporda, güvenlik ortamında meydana gelen son değişiklikler nedeniyle ülkenin Rusya sınırının bir kısmına çit inşa edilmesi önerildi. Raporda, çit inşa edilmesiyle Rusların ülkeye girişinin engelleneceği belirtilirken, Sınır Muhafızları Şefi Pasi Kostamovaara, önerilen çitin Finlandiya'nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometreyi kapsayacağını söyledi. Kostamovaara, çitlerin inşa sürecinin de 2 ya da 3 yıl süreceğini bildirdi.

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POLONYA KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Polonya Başbakanlık Ofisi Başkanı Michal Dworczyk konuk olduğu bir radyo programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dworczyk, Rusya'da geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk etmeye başlayan Rus vatandaşlarına değinen Dworczyk, "Bugüne kadar Vladimir Putin rejimini destekleyen, ancak kendilerinin de cephede olma ihtimali belirdiğinde en büyük demokratlara dönüşen ve Rusya'yı terk etmeyi planlayan Rus vatandaşlarını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu kişileri kesinlikle desteklemeyeceğiz" diyen Michal Dworczyk, ülkesinin Rusya'da siyasi görüşleri ya da yürüttükleri insan hakları mücadelesi nedeniyle baskı gören kişilere ise sınırlarını kapatmayacağını vurguladı.



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