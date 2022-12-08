Ve Rusya sessizliğini bozdu... Putin'in sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya sahadaki kayıplarını Ukrayna'ya füze ve hava saldırıları düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin'in sağlık durumu.

Savaşın ilk gününden beri Putin'in sağlık durumu ile ilgili onlarca iddia ortaya atıldı.

Rus lider ile ilgili son iddia merdivenden düştüğü yönündeydi. Kremlin içindeki kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, muayenenin ardından koksiks ve yumuşak dokularda bir çürük teşhis edilmişti.

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Aynı iddiaya göre, söz konusu duruma bir sağlık sorununun neden olup olmadığını anlamak için Rus lidere sağlık taraması yapılmıştı.

Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına girdi... (Fotoğraf: AP)

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SORUYA YANIT

Söz konusu iddia ve Putin'in sağlık durumu ile ilgili Rusya haftalar sonra sessizliğini bozdu.

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi, olayla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

'Talebiniz ile ilgili olarak bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyebiliriz.'

RUS AJAN PUTİN'İN KALAN ÖMRÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda... (Fotoğraf: AP)

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Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

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Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.

Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 70 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor.

Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri