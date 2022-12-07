Avrupa bu haberle çalkalanıyor... Adını koydular: Kâbus senaryosu

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın başından itibaren Ukrayna'ya maddi ve askeri destek sağlayan Batı, Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Moskova'ya karşı bir dizi yaptırım açıklayan Batı'nın son hamlesi Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması oldu.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol alımını yasaklayacak olan Avrupa Birliği, Rus ekonomisine bir darbe daha indirdi.

Üye ülkeler, Rus ham petrolü için varil başına 60 dolarlık bir tavan fiyat belirlediler. G7 ülkeleri ve Avustralya da aynı yönde karar aldı.

Bu karara tepki gösteren Rusya'nın nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken Rus basını masadaki 3 senaryoyu açıkladı.

AVRUPA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Avrupa için kâbus senaryosu olarak nitelendirilen ilk seçenek fiyat tavanını destekleyen G7 üyeleri de dahil olmak üzere bu ülkelere Rus ham petrolünün satışının tamamen yasaklanması.

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Sputnik International'da yer alan habere göre, ikinci seçenek hangi ülkenin alıcı konumunda olduğuna bakılmaksızın, tavan fiyatla ilgili maddeler içeren sözleşmeler kapsamında petrol ihracatının yasaklanmasını öngörüyor.

Avrupa'nın Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) İthalatı 2022'de rekor kırmış, Avrupa Birliği, Ocak-Ekim 2022 arasında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını yıllık yüzde 42 artırmıştı. İthalatçılar listesinin başında ise Belçika, Fransa, İspanya ve Hollanda yer almıştı.

Üçüncü seçenek ise 'tavan fiyat' politikasına karşı önlem alınmasını içeriyor. Sputnik'e konuşan kaynaklar başka alternatiflerin de masada olduğunun altını çiziyor.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

KARA LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.