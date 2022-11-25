Merkel'den Putin itirafı... Aylar sonra açıkladı!

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Almanya'da gündem eski Şansölye Angela Merkel'in açıklamaları.

16 yıl kesintisiz başbakanlık yaptıktan sonra geçen sene aralık ayında görevden ayrılan Merkel, Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'e konuştu.

Ukrayna'daki savaş ile ilgili konuşan Merkel'den itiraf gibi bir Putin açıklaması geldi.

2021 yılının yazında Rus lider Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılacağı görüşmeler düzenlemeye çalıştığını belirten Merkel, 'Bunu sağlayacak ve onu etkileyecek gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu' dedi.

Merkel, Ukrayna'nın işgali öncesinde görevdeyken Rusya'ya karşı izlediği politikayı savundu ve Putin'i durdurmaya gücünün yetmediğini söyledi.

'Putin için sadece güç önemlidir' diyen Merkel, son görüşmelerinde Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da eşlik ettiğini belirtti.

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Eski şansölye daha önce ise her defasında ikili görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

'UKRAYNA'YA ZAMAN KAZANDIRDIM'

Merkel ayrıca, Minsk barış görüşmeleri sırasında Ukrayna konusunda aldığı tutumun, Kiev'e Rusya'nın askeri bir hamlesine hazırlanmak için zaman kazandırdığını söyledi.

2005 federal seçimlerinin ardından Merkel, Gerhard Schröder'in yerine Almanya Şansölyesi olarak atandı. Merkel bu görevi 2021 yılına kadar sürdürdü.

PUTİN KÖPEKLE KORKUTMUŞTU

Putin - Merkel ilişkisi epey travmatik başlamıştı. Rusya lideri Putin, Merkel’in köpeklerle arasının iyi olmadığını öğrenmişti.

Merkel’i 10 yıl kadar önce köpek ısırmıştı. Putin de bu zaaftan haberdar olmuş, Merkel’e başbakan olarak Moskova’ya ilk ziyaretinde tüylü köpek oyuncağı hediye etmişti.

Bir yıl sonra ise Putin işi daha da öteye götürüp Merkel’in Soçi ziyaretinde siyah Labrador Koni’yi odaya almıştı. Alman heyeti Merkel’i tedirgin eden bu duruma tepki göstermişti.

DÖNÜM NOKTASI: 24 ŞUBAT

Merkel geçtiğimiz aylarda Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söylemişti.

'Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz' diyen Merkel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı 'dönüm noktası' olarak nitelendirmişti.

Çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini vurgulayan Merkel açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

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'Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum.'