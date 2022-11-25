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Ukrayna savaşında son durum: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Kiev'e flaş çağrı!

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#Ukrayna Savaşı#Kremlin#Peskov
Ukrayna savaşında son durum: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Kieve flaş çağrı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:51

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaş son sürat devam ederken, Kremlin'den Ukrayna'ya flaş bir çağrı geldi.

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24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Kremlin'den flaş açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov barış görüşmeleri için Ukrayna'ya çağrıda bulundu ve kanın durması için şartları açıkladı.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmesi halinde tüm saldırıların son bulabileceğini söyledi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna liderliğinin durumu normale döndürmek için her fırsatı var, durumu Rus tarafının gereklerini yerine getirecek şekilde çözmek için her fırsatı var.'

Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde Rus mevzilerini füzeler ile vuruyor... (Fotoğraf: AP)

 

Ukrayna savaşında son durum: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Kieve flaş çağrı!

Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde Rus mevzilerini füzeler ile vuruyor... (Fotoğraf: AP)

 

BELARUS'TAN UKRAYNA'YA UYARI

Barış görüşmeleri için bir çağrıda Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'tan geldi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya ve savaşta daha fazla zayiat vermemeye çağırdı.

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Lukashenko, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereyi reddetmesinin 'tamamen yıkım'la sonuçlanacağını savundu.

Belarus lideri 'Her şey Ukrayna'ya bağlı. Nitekim artık her şey Ukrayna'nın elinde. Kendi halkları arasında çok sayıda ölüm görmek istemiyorlarsa dursunlar' dedi.

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RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama gelmiş, Kremlin geçtiğimiz günlerde böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurmuştu

Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söylemişti.

Rus füze saldırılarının ardından Herson'daki yıkım böyle görüntülendi... (Fotoğraf: AP)

Ukrayna savaşında son durum: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Kieve flaş çağrı!

Rus füze saldırılarının ardından Herson'daki yıkım böyle görüntülendi... (Fotoğraf: AP)

 

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını vermişti.

Rusya'nın barış şartları arasında Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölgenin Moskova'ya bırakılması, Kırım'ın görüşme maddesi olmaması yer alıyor.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Ukrayna ise her fırsatta işgal altındaki topraklardan Rus askerleri çekilmedikçe masaya oturmayacağını belirtiyor.

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#Ukrayna Savaşı#Kremlin#Peskov

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