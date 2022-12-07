Almanya'da 'darbe' operasyonu... Şafak baskını yapıldı! Çok sayıda gözaltı var

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Sabah saat 06.00’da ‘Soko Schatten’ kod adıyla eş zamanlı yapılan baskınlara ağır silahlı ve özel donanımlı GSG9 ve SEK gibi özel timlerle birlikte yaklaşık 3 bin güvenlik gücü katıldı.

Toplam 52 şüpheliye ait 137 mekânda aramalar yapıldı. Baskınlarda ilk etapta 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Berlin’in gözde mekânlarından olan ve villaların bulunduğu Wannsee beldesinde bir eve de baskın düzenledi.

Thüringen eyaletine bağlı Bad Lobenstein’daki Waidmannsheil av kulübesi de baskın düzenlenen mekânlar arasında.

Polis, Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 30 mülke ve Saksonya eyaletindeki Erz Dağları’nda bir otomobil tamirhanesine ve bir marangoz atölyesine baskın gerçekleştirdi.

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Aramalar Bavyera, Hessen ve Aşağı Saksonya’da yapılırken uluslarası destek alınarak Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinde ve İtalya’da da aramalar yapıldı. Rusya vatandaşı Vitalia B., Alman vatandaşı Alexander Q. ve Frank R. şüpheli destekçiler olarak tutuklandı.

Modern Alman devletini tanımayan 50 üyeli grubun cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu'nu (2. Reich) örnek alan bir devlet kurmak istediği öne sürülüyor.

Darbe planlayan grubun bu iki ismin çevresinde bir araya geldiği kaydedildi. İki ismin öncülüğünde oluşturulan birliğin diğer üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Maximilian E., Michael F., Paul G., Norbert G., Markus H., Frank H., Matthias H., Ruth L., Andreas M., Thomas M., Harald P., René R., Melanie R., Ralf S., Wolfram S., Thomas T., Marco v. H., Rudiger v. P., eski AfD Belediye Meclis Üyesi Christian W. ve Peter W.

Darbe planlayan örgütle ilgili ilk veri, Berlin Kriminal Dairesi’nin Hessen’de yaşayan bir kişi ve etrafındaki gizli ittifakın izini sürmesiyle ortaya çıktı.

Berlin Senatosu, elde edilen bilgiyi Ağustos 2022 sonunda ‘anayasa karşıtı bir grup’ şüphesiyle federal güvenlik makamlarına bildirdi.

Olayla ilgili açıklama yapan başsavcılık, şüphelilerin, en geç 2021 Kasım ayı sonuna kadar kurulmuş olan ve Almanya’daki mevcut devlet düzenini ortadan kaldırmayı ve yerine ana hatlarıyla belirlenmiş olan kendi devlet biçimini getirmeyi hedefleyen bir terör örgütü mensupları olduğunu, şüphelilerin yapacakları eylemlerle insanların ölümünü göze aldıklarını kaydetti.

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Şüphelilerin darbeden sonra yeni hükümet kurmak istedikleri belirtildi. Yeni kurulacak hükümetin ise monarşik ilkelere göre hareket etmesinin ve bir ‘prenslik’ olarak farklı bakanlıklara bölünmesinin planlandığı iddia edildi.

Hatta bakanlık ve diğer görev dağılımlarının bile yapıldığı vurgulandı.

Federal Savcı grubun Kasım 2021'den beri darbe planı yaptığını söyledi. Grupta emekli askerlerin önemli bir ağırlığı olduğu ve üyeler arasında eski özel birlik mensuplarının da olduğundan söz ediliyor.

KİMDİR BU İMPARATORLUK VATANDAŞLARI?

‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) diye anılan aşısı sağcı grup, Federal Almanya Cumhuriyeti’ni ve onun devlet yapısını tanımayan kişilerden oluşuyor. Örgüt, 1871-1945 yılları arasındaki Alman İmparatorluğu’nun varlığını sürdüreceğini iddia ediyor.

Federal Almanya Cumhuriyeti’ni tanımadıkları için genellikle vergi ödemeyi reddediyorlar ve mahkemelerini tanımıyorlar. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre yaklaşık 21 bin üye veya takipçileri olduğu tahmin ediliyor.