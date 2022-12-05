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Dünya Macron'un açıklamalarını konuşuyor... Fransız lidere sert tepki

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#Ukrayna Savaşı#Macron#Rusya
Dünya Macronun açıklamalarını konuşuyor... Fransız lidere sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 10:00

Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini konuşuyor. Daha önce yaptığı açıklamalar sonrası geri adım atmak zorunda kalan Fransız liderin Rusya çağrısına tepki yağdı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emir ile başlayan savaş can almaya devam ederken Fransız liderden flaş bir çağrı geldi.

Savaş başlamadan önce ve savaş sürerken yaptığı girişimler ile adeta kaş yaparken göz çıkaran Fransız lider daha önce yaptığı açıklamalar ile Ukrayna'nın tepkisini çekmiş ve geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Macron şimdi de NATO'nun Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde Rusya'nın güvenliği için nihai garantilere ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

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Fransız lider, Ukrayna'daki savaşın bitmesinin ardından Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin Rusya için güvenlik garantileri içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron'un bu sözleri 'Rusya'ya göz kırptı' şeklinde yorumlanırken Fransız lidere tepki gecikmedi.

Macron'a tepki gösteren Litvanya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius 'Komşularına saldırmaz, ilhak etmez veya işgal etmez ise Rusya tüm güvenlik garantilerine sahip olacaktır' dedi.

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Dünya Macronun açıklamalarını konuşuyor... Fransız lidere sert tepki
Macron'un daha önce imza attığı açıklamalar Ukrayna'nın tepkisini çekmiş, Ukrayna lideri Macron ile selamlaşırken suratının asık olduğu anlar viral olmuştu...

Linkevicius sözlerine şöyle devam etti;

'Terörist bir devletin sindirme yöntemlerine devam etmesine izin veren yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak isteyenler yeniden düşünmelidir'

Macron'un bu teklifine Ukrayna'dan beklenen cevap Mihail Podolyak'tan geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak 'Asıl uygar dünyanın güvenlik garantilerine ihtiyacı var' dedi.

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Macron daha önce de Batılı liderleri Putin ile 'bir masa etrafında' müzakere etmeye çağırdı.

Macron daha önce de benzer bir çıkış yapmış ve gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Aynı dönemde Kiev'e giden Macron Zelenski tarafından pek de hoş karşılanmamıştı.

İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski'nin asık suratı objektiflere yansımış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Macron#Rusya

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