Ukrayna savaşında son durum: Rusya güne saldırı haberi ile uyandı... Kilit üs vuruldu!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya sahadaki kayıplarını Ukrayna'ya füze ve hava saldırıları düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

Bu saldırılarda kilit bir öneme sahip olan askeri üs vuruldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Engels-2' isimli bir insansız hava aracı saldırısıyla vuruldu.

Saldırı ile ilgili henüz Ukrayna'dan resmi bir açıklama gelmedi. Patlamalar nedeniyle 2 Tu-95 bombardıman uçağının hasar gördüğü belirtiliyor.

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ABD RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.

KREMLİN SON GÜNCELLEMEYİ EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

Bu açıklamanın ardından Rusya'dan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.