Ve Berlin sözünü tuttu... 61 yıl sonra flaş karar! Hükümetten itiraf gibi açıklama

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Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat / Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU)) Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, nükleer santralların kapatılmasına 'Almanya için kara bir gün' değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Merz, 'Dünya nükleer santrallar inşa ediyor. Şu anda 400’ün üzerinde faaliyette olan Nükleer Santral var. 60 nükleer santralın inşası da devam ediyor. Almanya’da ise hükümet faaliyetteki nükleer santralları kapatıyor. Bu mantıksızlığı anlamak mümkün değil' dedi.

Kuruluşundan bu yana nükleer enerjiye ve nükleer santrallara karşı olan hükümet ortağı Yeşiller ise kararı savudu.

Yeşiller Meclis Grubu sosyal medyada paylaştığı tweet’te şu ifadelere yer verdi;

'Bugün Almanya nükleer enerjiden vazgeçerek, daha güvenli ve daha ucuz yenilenebilir enerji dönemine geçti. Böylece hem enerji güvenliği ve hem iklim koruması sağlanacak hem de otoriter rejimlere bağımlı olunmayacağı gibi iyi işyerleri yaratılarak ekonomi de güçlendirilecek” satırlarına yer verildi. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang “Nükleer enerjiden feragat yenilenebilir enerjiye tam geçiştir” derken, parti arkadaşı Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicileri Koruma Bakanı Steffi Lemke de, “Nükleer santralların kapatılmasıyla Almanya daha güvenli hale geldi.'

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Almanya'daki tartışma devam ederken hükümetten itiraf gibi bir açıklama geldi. İngiliz Sky News'te yer alan habere göre, hükümet planın olumsuz yanları olduğunu kabul etti.

Aynı habere göre, Alman hükümeti, güneş ve rüzgardan elektrik üretimini büyük ölçüde artırmak için adımlar atsa bile, kısa vadede ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok kirletici kömür ve doğal gaza bel bağlamak zorunda kalacağını kabul etti.

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BİLİM İNSANLARINDAN SCHOLZ’A AÇIK MEKTUP

Aralarında Nobel ödüllü bilim insanları ve ünlü iklim araştırmacılarının da bulunduğu bir grup uluslararası bilim insanı ise, Başbakan Olaf Scholz'a dün bir açık mektup göndererek 'Emsland, Isar II ve Neckarwestheim II nükleer santralleri, 2022'de toplam 32,7 milyar kilovat saat düşük emisyonlu elektrik sağladı. Almanya'daki özel haneler en son yılda ortalama 3190 kWh elektrik enerjisi tüketmiştir. Bu, bu üç elektrik santralinin 10 milyondan fazla veya dörtte birlik Alman hanesine elektrik sağlayabileceği anlamına gelir' açıklamasını yaparak kömür yerine nükleer enerjinin çevre için daha yararlı olacağını belirtti.

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Açık mektupta Fransa, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda’nın yeni nükleer santraller inşa etmeyi planladığı, Belçika ve İsviçre’nin ise mevcut nükleer santrallerin işletme lisanslarını uzatmanın yollarını aradığının altı çizildi.

HALKIN DESTEĞİ AZALDI

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş nedeniyle Almanya’da da yaşanan enerji krizi tedirginliği nedeniyle nükleer santralların kapatılmasına destek son dönemlerde iyice azaldı.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında, Almanların yüzde 59’unun hükümetin nükleer santralları kapatma kararını ‘yanlış’ bulduğu ve destekleyenlerin oranının yüzde 34’de kaldığı saptandı.

Yeşillerli seçmenlerin yüzde 82’sinin, SPD’lilerin yüzde 56’sının hükümetin kapatma kararına destek verdiği, CDU / CSU’luların yüzde 83’ünün, AfD’lilerin yüzde 81’inin ve hükümet ortağı FDP’lilerin de yüzde 56’sının nükleer santralların kapatılmasına karşı olduğu da belirlendi.