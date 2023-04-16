Yunanistan İMECE'yi konuşuyor... Kritik özelliği açıkladılar: Türkiye ilk kez bu imkana sahip oldu

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) UZAY tarafından tasarlanıp, geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması daha önce 3 kez hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Uzayda 5 yıl süre görev yapması planlanan İMECE, 4'üncü denemede ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatılma törenine video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak' dedi.

İlk sinyali alınan İMECE Yunanistan'da gündem oldu. Pek çok Yunan gazete sayfasını Türkiye'nin yerli uydusuna ayırdı.

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Flash.gr 'Türkiye ilk casus uydusunu fırlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde İMECE'nin uçuş bilgisayarından, haberleşme ve optik sistemine kadar tüm kilit sistemlerinin Türkiye'de tasarlandığı bilgisine yer verildi.

Gözden Kaçmasın İmece fırlatıldı ilk sinyal geldi... Uzaydaki şahin gözümüz Haberi görüntüle

'Türkiye ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu fırlattı' diyen Kathimerini, İMECE'nin savunma amaçları ile de kullanılabileceğinin altını çizdi.

Aynı haberde uydu ile Türkiye'nin ilk kez, bir metreden küçük nesneleri bile ayrıntılı analiz edebilen kameralı bir uyduyu yörüngeye yerleştirdiği belirtildi.

iEidsesis 'Türkiye İlk Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı' başlıklı haberinde 'Uydu, beş yıllık görevi boyunca dünyanın dört bir yanından görüntüler alacak' ifadesine yer verdi.

Newsbomb İMECE'yi 'Türk yapımı yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu' olarak tanımladı.

'Casus uydu' benzetmesi yapılan haberde 'Uydu gezegenin herhangi bir yerinden fotoğraf çekebilecek' denildi.

'Türk yapımı IMECE uydusu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatıldı' diyen Moneyreview.gr, uydunun savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik ile tarım ve ormancılık alanlarına hizmet edeceği bilgisini okurları ile paylaştı.