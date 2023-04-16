Elektronik celp devrede! Rusya’da 35 milyon erkek diken üstünde

Haberin Devamı

Böylece Rusya’da 18-50 yaş arası erkekler bundan böyle her an ‘gosuslugu’ adı verilen ‘e-devlet’ benzeri sistem üzerinden ‘Askerlik şubesine gelin. Askere çağrılıyorsunuz’ mesajı alabilir. Yaklaşık 35 milyon Rus vatandaşını ilgilendiren yeni askerlik yasasına riayet etmeyenler yurt dışına çıkış yasağı başta olmak üzere bir dizi haktan mahrum edilecek.

YAPTIRIM GELİYOR

Celp bilgisi gönderilen kişinin “Görmedim, internet kullanmıyorum” deme hakkı yok. Celbin gönderilmesinden itibaren 7 gün içinde askerlik şubesine teslim olmayanlara Rusya dışına çıkış yasağı konuyor. Ayrıca yeni bir işe girmesi, emlak alım satımı yapması, bankalardan kredi alması ve otomobilini kullanması da yasaklanıyor.

KAÇMAK DA ZOR

Yeni yasa geçen yıl Rusya’da ilan edilen kısmı seferberlik sonuçlarıyla ilgili. Askerlik şubeleri eski kurala göre herkese şahsen yazılı celp kâğıdı ulaştırmak zorunda olduğu için seferberlikte büyük aksamalar yaşanmıştı. Celp kâğıdını almadığını söyleyen on binlerce genç ülke dışına kaçmıştı.