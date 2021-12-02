Vaka sayısı rekor kırdı, Almanya alarmda: Aşısızlara kısıtlamalar yolda!

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Avrupa'da artışa geçen koronavirüs vaka sayıları ve kıtanın salgının yeni merkezi haline gelmesiyle birlikte hükümetler yeni ve daha sıkı Kovid-19 önlemlerini açıklamaya devam ediyor.

Özellikle aşı konusunda yeni kısıtlamalara gitme kararı alan ülkelerden biri de Almanya oldu.



24 SAATTE 70 BİN VAKA



Son 24 saat içinde 70 bin gibi çok yüksek bir vaka sayısı görülen ülkede toplanan eyalet ve federal meclislerin kararını başbakanlık görevini devretmeye hazırlanan Angela Merkel açıkladı.

ZORUNLU AŞI TARTIŞMASI

Hali hazırda nüfusunun yüzde 68,7'si aşılı olan Almanya hükümetin hedeflediği en az yüzde 75'lik oranın altında kalınması yetkilileri harekete geçirdi. Omicron varyantının da devreye girmesiyle birlikte alınan ve kısa sürede açıklanması beklenen karara göre Kovid-19 aşısının etik kurulda yapılacak tartışmanın ardından Şubat 2022 itibarıyla zorunlu hale getirilmesi gündemde.

AŞISIZLARA KISITLAMALAR GÜNDEMDE

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Almanya, yıl sonuna kadar 30 milyon doz daha aşı yapmayı hedefliyor. Açıklanacak kararın aynı zamanda Kovid-19 aşısı yaptırmayan vatandaşlar için bir takım yeni kısıtlamaları devreye sokması bekleniyor.

Buna göre aşısız Almanlar için zorunlu olmayan alışverişler, kültür sanat aktiviteleri, spor gibi sosyal etkinliklerde kısıtlamalar getirilecek.

Kısıtlamalar bununla da bitmiyor. Yeni açıklanacak karara göre iç mekanlarda bir araya gelebilecek kişilerin sayısına da sınır getirilmesi planlanıyor.



MERKEL'DEN 'ULUSAL DAYANIŞMA' MESAJI

Başbakan Angela Merkel düzenlediği basın toplantısında "Var olan durumun ciddiyetinin ve bunun da yeni önlemler gerektirdiğinin farkındayız. Bunu yapabilmek için öncelikle henüz kontrol altına almayı başaramadığımız dördüncü dalgayı kırmamız gerekiyor ve bunun için de uyguladığımız önlemlere yenilerini eklemek zorundayız." sözlerini kullandı.

Merkel bu durumu "Ulusal dayanışma hareketi" olarak nitelendirirken artan vakalarla birlikte zorlanmaya başlayan sağlık sisteminin aşısızlar nedeniyle çökmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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