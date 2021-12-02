Vaka sayısı rekor kırdı, Almanya alarmda: Aşısızlara kısıtlamalar yolda!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Almanyada peş peşe kritik kararlar Aşısızlara kötü haber...Almanya'da peş peşe kritik kararlar! Aşısızlara kötü haber...#ALMANYA
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEOsu olduğu şirket için flaş karar aldıSon günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEO'su olduğu şirket için flaş karar aldı#Jack Dorsey
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLERDünya Haberleri

Vaka sayısı rekor kırdı, Almanya alarmda: Aşısızlara kısıtlamalar yolda!

#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19
Vaka sayısı rekor kırdı, Almanya alarmda: Aşısızlara kısıtlamalar yolda

Almanya Başbakanı Merkel, bugün Federal eyalet liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede son 24 saatte 70 bin koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu ve alınacak önlemleri açıkladı.

Haberin Devamı

Avrupa'da artışa geçen koronavirüs vaka sayıları ve kıtanın salgının yeni merkezi haline gelmesiyle birlikte hükümetler yeni ve daha sıkı Kovid-19 önlemlerini açıklamaya devam ediyor.

Özellikle aşı konusunda yeni kısıtlamalara gitme kararı alan ülkelerden biri de Almanya oldu.

24 SAATTE 70 BİN VAKA

Son 24 saat içinde 70 bin gibi çok yüksek bir vaka sayısı görülen ülkede toplanan eyalet ve federal meclislerin kararını başbakanlık görevini devretmeye hazırlanan Angela Merkel açıkladı.

ZORUNLU AŞI TARTIŞMASI

Hali hazırda nüfusunun yüzde 68,7'si aşılı olan Almanya hükümetin hedeflediği en az yüzde 75'lik oranın altında kalınması yetkilileri harekete geçirdi. Omicron varyantının da devreye girmesiyle birlikte alınan ve kısa sürede açıklanması beklenen karara göre Kovid-19 aşısının etik kurulda yapılacak tartışmanın ardından Şubat 2022 itibarıyla zorunlu hale getirilmesi gündemde.

Gözden Kaçmasın

Almanya Anayasa Mahkemesinden kısıtlama kararıAlmanya Anayasa Mahkemesi'nden 'kısıtlama' kararıHaberi görüntüle

AŞISIZLARA KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Haberin Devamı

Almanya, yıl sonuna kadar 30 milyon doz daha aşı yapmayı hedefliyor. Açıklanacak kararın aynı zamanda Kovid-19 aşısı yaptırmayan vatandaşlar için bir takım yeni kısıtlamaları devreye sokması bekleniyor.

Buna göre aşısız Almanlar için zorunlu olmayan alışverişler, kültür sanat aktiviteleri, spor gibi sosyal etkinliklerde kısıtlamalar getirilecek.

Kısıtlamalar bununla da bitmiyor. Yeni açıklanacak karara göre iç mekanlarda bir araya gelebilecek kişilerin sayısına da sınır getirilmesi planlanıyor.

MERKEL'DEN 'ULUSAL DAYANIŞMA' MESAJI

Başbakan Angela Merkel düzenlediği basın toplantısında "Var olan durumun ciddiyetinin ve bunun da yeni önlemler gerektirdiğinin farkındayız. Bunu yapabilmek için öncelikle henüz kontrol altına almayı başaramadığımız dördüncü dalgayı kırmamız gerekiyor ve bunun için de uyguladığımız önlemlere yenilerini eklemek zorundayız." sözlerini kullandı.

Merkel bu durumu "Ulusal dayanışma hareketi" olarak nitelendirirken artan vakalarla birlikte zorlanmaya başlayan sağlık sisteminin aşısızlar nedeniyle çökmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybettiAşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs