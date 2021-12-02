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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklamalar geldi.
Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden koronavirüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
Şahin, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.
'YÜZDE 90 KORUYOR' İDDİASI
İsrail medyası ise ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının bulaşmasını yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.
Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte 'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk' ifadelerine yer verdi.
Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.
DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ: ZAMANA KARŞI YARIŞ
Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.