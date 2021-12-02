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Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti

#Marcus Lamb#ABD#Koronavirüs

Aşı karşıtlığı ile bilinen ünlü TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb, koronavirüse yakalandıktan sonra 64 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı karşıtlığı ile bilinen Daystar'ın kurucusu, TV yazarı ve vaiz Marcus Lamb koronavirüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Daystar'ın Facebook'ta yayınlanan programında eşi Joni Lamb, kocasının ölümünü doğruladı. Joni, eşinin şeker hastası olduğunu ve oksijen seviyesi düştükten sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Lamb'in aylardır kendisini takip edenlere de önerdiği alternatif tedavileri denediği ancak iyileşemediği ortaya çıktı. 

Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti


DÜNYANIN EN BÜYÜK HRISTİYAN AĞLARINDAN BİRİNİN SAHİBİ

Televizyon yazarı ve ünlü vaiz Marcus Lamb 1997'de Hristiyan televizyon ağı 'Daystar Television Network'ü kurdu. Ağ, ABD'de 108 milyondan fazla haneye ve dünya çapında 2 milyardan fazla kişiye ulaşarak dünyanın en büyük Hıristiyan ağlarından biri haline geldi.

'AŞI GERÇEK DEĞİL' DEMİŞTİ

Lamb, pandeminin başlamasından sonra kendi programında sık sık Kovid-19 aşılarına karşı çıkan açıklamalar yapıyordu.

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Ünlü vaiz bu yılın başlarında, aşı karşıtı eylemciler Robert F. Kennedy Jr. ve Del Bigtree'nin yer aldığı bir bölümde Covid-19 aşısının "gerçek bir aşı" olmadığını, sadece "tehlikeli bir deneysel atış" olduğunu söylemişti. Lamb sık sık  aşıların insanlarda nörolojik sorunlara ve ölümlere yol açtığını  iddia ediyordu.

OĞLU: BABAM DÜŞMANI YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Marcus Lamb'in oğlu Jonathan Lamb, 23 Kasım'da aşı karşıtı bir gösteriye ev sahipliği yaptığı sırada babasının Kovid-19 teşhisini "düşmanın manevi saldırısı" olarak nitelendirdi ve "Babam düşmanı alt etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

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#Marcus Lamb#ABD#Koronavirüs

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