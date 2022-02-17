Uzun Kovid'de yeni iddia! Sebebi sinir hasarı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi için önemli çalışmaSon dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma#Adalet Bakanlığı
Dünyanın gündemine oturdu Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkatDünyanın gündemine oturdu! Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkat#Flört Uygulaması
Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaMaske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu Parayı alıp kayboldularSahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! Parayı alıp kayboldular#Istanbul
Omicronla ilgili flaş sözler... Dikkat 2 yaş altındaki çocuklarda...Omicron'la ilgili flaş sözler... Dikkat! '2 yaş altındaki çocuklarda...'#Omicron
Ünlü ismi şoke eden mesaj Bugün bu doktor kızımı muayene etti...Ünlü ismi şoke eden mesaj! Bugün bu doktor kızımı muayene etti...#Ayşecan Tatari
HABERLERDünya Haberleri

Uzun Kovid'de yeni iddia! Sebebi sinir hasarı mı?

#Koronavirüs#Uzun Kovid#Sinir Hasarı
Uzun Kovidde yeni iddia Sebebi sinir hasarı mı

İspanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs atlatanların korkulu rüyası haline gelen Uzun-Kovid'in nedeni virüsün Vagus sinirine verdiği hasar olabilir.

Haberin Devamı

Koronavirüse yakalanan kişilerin bazılarında görülen, enfeksiyondan haftalar hatta aylar sonra bile virüs semptomlarının devam ettiği 'Uzun Kovid' sendromunda gizem sonunda çözülüyor.

Koronavirüse yakalanan kişilerde, nörolojik, sindirim, kalp ve akciğer sorunlarına kadar uzanan semptomlara neden olan Uzun-Kovid salgın boyunca bilim insanlarının kafasını karıştırdı. Hastalığa ilişkin birçok teori ortaya atılırken İspanyalı bilim insanları uzun süre geçmeyen semptomların sebebinin vagus sinir hasarı ile ilgili olabileceğini düşünüyor.

Gözden Kaçmasın

İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda uzun kovid daha az görülüyorİngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyorHaberi görüntüle

VÜCUTTAKİ EN UZUN SİNİR

Vagus siniri vücuttaki en uzun sinirdir, beyin, kalp, akciğerler ve bağırsaklar gibi hayati organları birbirine bağlar ve yutma için kullanılan kasları kontrol eder. Uzmanlar bunu sinir sisteminin 'otoyolu' olarak tanımlıyor.

Haberin Devamı

350 HASTA İNCELENDİ SONUÇLAR ÇARPICI

İspanyalı bilim insanları, 350 Uzun-Kovid hastası üzerinde testler yaptı ve sinirin kalıcı sağlık sorunlarıyla bağlantılı olup olmadığını belirlemek için semptomlarını test etti.

20 hastayı temel alan ön analizlerinden elde edilen sonuçlar, semptomların vagus siniri hasarı ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, hakemli olarak yayınlanmayan bulgularını baz alarak, vagus sinirindeki yapısal değişikliklerin Uzun-Kovid'in "merkezi" bir özelliği olduğunu öne sürdü.

Gözden Kaçmasın

Uzmanlardan korkutan haber: Uzun Kovid kalıcı olabilirUzmanlardan korkutan haber: Uzun Kovid kalıcı olabilir!Haberi görüntüle

KALINLAŞMIŞ VE İLTİHAPLI VAGUS SİNİRİ

Kabaca 3 mm çapında olan Vagus sinirinin Uzun Kovid'deki rolünü incelemek için, Badalona'daki Alman Üniversite Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri 348 hastayı inceledi. Grubun üçte ikisinde, ishal, yüksek kalp hızı, baş dönmesi ve düşük tansiyon gibi semptomlar vardı. 22 kişinin daha ileri testleri, hastalarda kalınlaşmış veya iltihaplı bir vagus siniri olduğunu gösterdi.

Çalışmanın yazarları Dr Gemma Lladós ve Dr Lourdes Mateu, uzun süreli Kovid hastalarının çoğunun sinir yapısında değişiklikler olduğunu belirtti.

TEK SEBEBİ BU OLAMAZ

Çalışmaya dahil olmayan Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kıdemli klinik öğretim görevlisi Dr David Strain, çalışmanın artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirterek, 'Sinir hasarına duyarlı kişilerin uzun süreli Kovid geliştirme riski en yüksek olan kişiler olması tamamen mümkündür.' dedi.

Haberin Devamı

Ancak Dr Strain, enfeksiyon sonrası tüm kalıcı semptomların bu sinirle bağlantılı olamayacağını, bu nedenle beyin sisi ve kas ağrıları tetikleyicileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Akciğerlerde gizli hasar... Uzun Kovidin sırrı çözülüyorAkciğerlerde gizli hasar... Uzun Kovid'in sırrı çözülüyor!Haberi görüntüle

EN YAYGIN SEMPTOMLAR: YORGUNLUK, NEFES DARLIĞI, BAŞ DÖNMESİ

Uzun-Kovid'de en yaygın semptomlar, yorgunluk , baş dönmesi, nefes darlığı ve koku veya tat kaybı. İngiltere'deki resmi tahminler, 1,3 milyon kişinin enfeksiyondan sonra en az dört hafta süren Kovid benzeri semptomlara sahip olduğunu gösteriyor. Ancak durumu tanımlamak zor olduğundan sendromdan tam olarak kaç kişinin etkilendiğini bilmek zor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken karelerPutin masayı küçülttü! Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken karelerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Uzun Kovid#Sinir Hasarı

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme