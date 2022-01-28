Uzmanlardan korkutan haber: Uzun Kovid kalıcı olabilir!

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Uzun-Kovid koronavirüs hastalarında görülen, bir kişinin enfeksiyondan sonra haftalar veya aylar boyunca virüs semptomlarından muzdarip olduğu, kısmen yaygın olmasına rağmen gizemini koruyan potansiyel olarak yıkıcı bir sendrom olarak tanımlanıyor.

KESİN SEBEBİ HALA BİLİNMİYOR

Koku alma hissinin değişmesi veya kaybolmasından, felç edici yorgunluğa ve hatta bazı nadir durumlarda ciddi psikiyatrik semptomlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Uzmanlar bunun virüse karşı bir bağışıklık tepkisine bağlı olduğuna inansa da, hala kesin sebebi doğrulanabilmiş değil. Sendrom genç ve sağlıklı, önceden tıbbi sorunları olmayan genellikle enfeksiyonu daha hafif geçiren kişilerde bile kaydedildi.

HASTALIĞA YAKALANANLARIN ÜÇTE BİRİNİ ETKİLEYEBİLİR

Depaul Üniversitesi'nde Uzun Kovid hastalarıyla ilgilenen psikoloji profesörü Dr. Leonard Jason, Omikron dalgasını atlatan birçok insanın bu sendroma takılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve uzun vadede ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini düşünüyor. "Bunun sağlık sistemi ve ekonomi için birçok sonuçları olacak,” diyen Jason Kovid’i atlatanların yüzde 10 ila 30’unun Uzun Kovid semptomlarından en az birkaç tanesinden uzun süre muzdarip olacağına inanıyor.

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TOPLUMSAL AÇIDAN BİR FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Kişinin koku alma duyusunu kaybettiği veya ara sıra baş ağrısı çektiği daha hafif versiyonlarda bile, durumun günlük etkileriyle uğraşmak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, düzenli aktivitelere katılma kabiliyetini sekteye uğratabilir. Aşırı yorgunluk, sık vücut ağrıları veya duyusal sorunlar gibi daha şiddetli semptomlardan muzdarip olanlarsa işsiz kalabilir ve yakınlarıyla ilişkilerinde sorun yaşayabilir

Uzmanlara göre, birçok kişi en azından geçici bir süre için bir bakıcıya ihtiyaç duyacak. Böylece yalnızca bakıma ihtiyaç duyan kişi değil, bakım sorumluluğunu üstlenen toplumun başka bir üretken, işlevsel üyesi de topluma katılmaktan mahrum kalabilir. Jason insanların bunu anlamasının zor olduğunu ancak bunun ileride toplum için bir sorun olacağına inandığını belirterek, "Hastalığa yakalananların sadece yüzde onu bile Uzun Kovid çekmeye başlarsa sonuçları felaket olabilir." dedi.

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Ancak Dr. Jason gelecek hakkında yine de iyimser olduğunu belirtiyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının Kovid, Uzun Kovid ve bir bütün olarak koronavirüsler hakkında topladıkları tüm bilgilerin, bu engelin aşılmasına yardımcı olacak tedavilere ve terapilere yol açacağına inanıyor.

OMİCRON'UN ETKİSİNİ SÖYLEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN

New York’ta, Mart 2020’de pandeminin başlamasından bu yana Kovid ve Uzun Kovid hastalarını tedavi eden bir kardiyopulmoner fizyoterapist olan Dr. Noah Greenspan da mevcut Kovid durumunun ülkeyi ve bir bütün olarak dünyayı “derin bir belaya sokmasından” korkuyor.



“Şu anda, Omicron’a yakalanan kişilerin Uzun Kovid geliştirme olasılığının daha mı yüksek yoksa daha mı düşük olduğunu bilmediğimizden yüzde 100 eminim” diyen Greenspan, Omikron’un Uzun Kovid’e neden olma olasılığının ne kadar olduğunu ve durumun yeni varyantla enfekte olan hastalarda farklı tezahür edip etmediğini söylemek için çok erken olduğu kanısında. Uzun Kovid semptomları birçok insanda haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabiliyor.

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ÖNGÖRÜLEMEZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun Kovid’in en dikkate değer özelliklerinden biri de bu öngörülemezliği. “Her vakada sanki tüm semptomların olduğu bir torbaya elinizi atıp restgele çekilmiş gibi” benzetmesine yapan Greenspan, “klasik” olarak nitelendirilebilecek Uzun Kovid vakalarında bile semptomların rastgele gibi görünen bir çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.