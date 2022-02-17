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Putin masayı küçülttü! Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler

#Jair Bolsonaro#Rusya#Putin
Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nın Moskova ziyareti sırasında çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Fransa ve Almanya liderlerini ağırlarken devasa bir masa seçilirken, Bolsonaro'nun Putin ile arasında sadece küçük bir sehpa olması dikkatlerden kaçmadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye Rusya-Ukrayna krizi kadar ikilinin oturduğu dev masa da damga vurmuştu. Liderlerin oturduğu masa sosyal medyada şaka malzemesi olurken konunun aslı bir kaç gün sonra ortaya çıktı. Macron DNA'sının Rus doktorların eline geçmesini istemediği için Rusya'da yapılacak PCR testini reddetmiş bu nedenle de liderler aralarında uzunca mesafe bulunan bir masayı tercih etmişti.

Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler


OLAF SCHOLZ DA PCR TESTİNİ REDDETTİ

Benzer görüntüler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova ziyaretinde de yaşandı. Tıpkı Macron gibi Scholz da PCR testini reddedip dev masaya oturmayı tercih etti.

Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler

'SEMBOLİK OLARAK RUSYA VE AVRUPA ARASINDAKİ MESAFEYİ TEMSİL EDİYOR' İDDİASI

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Kremlin her ne kadar uzun masa tercihinin Kovid önlemlerinden dolayı olduğunu iddia etse de söz konusu görüntülerin Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi sembolize ettiği ileri sürüldü.

Batı medyasında "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası", "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" başlıkları atılırken kimileri de bu görüntüyü küçük düşürme olarak değerlendirdi.

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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER... MASA KÜÇÜLDÜ

Moskova'nın son ağırladığı devlet başkanında ise görüntüler tam tersiydi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin'de görüşen Putin ile Bolsonaro görüşmenin ardından imzaladıkları ortak bildiriyi yayımladı. Liderlerin ajanslara düşen görüntüleri ise dikkat çekiciydi
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Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler

Jair Bolsonaro, Putin ve yardımcıları küçük bir sehpanın çevresinde poz verdi. Liderler birbirine isteseler el sıkışabilecekleri kadar yakınlardı. Bu Avrupalı liderlerin verdiği görüntülerle tam bir tezat oluşuyor.
Putin masayı küçülttü Bolsonaro görüşmesinde dikkat çeken kareler

BOLSONARO AŞI KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYOR! PCR TESTİ YAPTIRDI MI?

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Görünüşe göre Macron ve Scholz, PCR testi yaptırmayı reddettikleri için Putin'den uzak tutuldu. Bolsonaro'nun tanınmış bir aşı karşıtı olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Liderin PCR testini kabul edip etmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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Rusya-Ukrayna sınırındaki endişeler Rusya'nın bazı askeri birliklerini çekmesine ve liderlerin 'müzakere' mesajı vermesine rağmen hala devam ediyor. Bolsonaro Brezilya'nın geleneksel müttefiki Washington'dan ve kendi kabinesinden gelen baskılara rağmen Moskova ziyaretini ertelememişti.

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