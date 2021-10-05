Uzun Kovid'in arkasında mikro kan pıhtıları mı var?

Haberin Devamı

Yapılan yeni bir araştırma Uzun Kovid'e yakalanan hastaların kan dolaşımına hapsolmuş büyük miktarda inflamatuar moleküle sahip olduğunu keşfetti





Söz konusu pıhtıların sebep olduğu tıkanıklıkların vücudun oksijen ve hayati besinleri dağıtma yeteneğini bozma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken bu durum yorgunluk, baş ağrısı ve nefes alma zorlukları gibi uzun süreli Kovid'in en yaygın semptomlarını açıklayabilir.

ALTERNATİF TEDAVİLER SÖZ KONUSU OLABİLİR

Yeni keşif, Stellenbosch Üniversitesi'ndeki fizyolojik bilimler bölümünden Profesör Resia Pretorius'tan geldi. Profesör Pretorius, 11 uzun süreli Kovid ve 13 sağlıklı bireyden alınan kan örneklerini karşılaştırdı. Araştırma sonunda, uzun süreli kovid'li bireylerin kanında bulunan mikro pıhtılarda hapsolmuş çeşitli inflamatuar moleküllerin yüksek seviyelerde olduğu ortaya çıktı. Yakalanan moleküllerin bazıları fibrinojen gibi pıhtılaşma proteinlerinin yanı sıra alfa(2)-antiplazmin de içeriyordu.



Uzun Kovid'e direkt neden olduğu ya da Uzun Kovid'i tetikleyen bir kaç faktörden biri olduğu belirlenen bu pıhtıların ortaya çıkması ile alternatif tedavi yöntemlerinin de önü açıldı.





NEDİR BU FİBROJEN?

Haberin Devamı

Fibrinojen kanda bulunan bir proteindir ve vücudun kanamayı durdurmak için pıhtı yapmasına yardımcı olur. Normal koşullar altında, vücut, yaralanmadan sonra vücudun kan kaybını azaltmasına yardımcı olmak için pıhtılaşma ve pıhtılaşma önleyici madde dengesini korur. Bu aynı zamanda pıhtıların çok büyümesini ve oksijen akışını kısıtlamasını da önler.

Bazı durumlarda, kan pıhtıları hayati organlara giden ana arterleri tıkadığında hastalar kalp krizi , felç veya organ yetmezliği riski altındadır.

İrlanda'daki Kraliyet Cerrahlar Koleji'nden yapılan bir araştırma, ilk enfeksiyondan sonra uzun Covid olan kişilerde pıhtılaşma belirteçlerinin yükseldiğini gösterdi.