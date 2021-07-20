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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Uzmanlar 'yapılmasın' demişti... Olimpiyatlarda pozitif vaka krizi büyüyor!

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Uzmanlar 'yapılmasın' demişti... Olimpiyatlarda pozitif vaka krizi büyüyor!

Geçen yıl Kovid-19 salgını yüzünden yapılamayan ve ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayacak. Uzmanların yapılmasın uyarısı yaptığı Olimpiyatlarda koronavirüs vakaları şimdiden artmaya başladı.

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 71'e çıktı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi 23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Komite kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Çek voleybolcu Ondrej Perusic ile Amerikalı cimnastikçi Kara Eaker de virüse yakalanan sporcular arasında yer aldı.

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Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi

Komite, Ekaer'in, Çiba eyaletinde hazırlık kampı geçirdiği, Perusic'in ise başkentin Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar yapılmasın demişti... Olimpiyatlarda pozitif vaka krizi büyüyor

Sporcular 14 günlük karantina sürecine alındı.

Öte yandan Güney Afrika Ulusal Futbol Takımından 21 oyuncunun, daha önce Kovid-19'a yakalananlarla "yakın temaslı" olduğu açıklandı.

Tokyo Olimpiyatlarında seksi önlemek için karton yatak
Tokyo Olimpiyatları'nda seksi önlemek için karton yatak!

Uzmanlar yapılmasın demişti... Olimpiyatlarda pozitif vaka krizi büyüyor

Meksika Beyzbol Takımı'ndan iki sporcunun da Tokyo'ya yola çıkmadan önce virüse yakalandığı kaydedildi.

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