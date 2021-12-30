Uzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABD'yi solladı!

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Projede yer alan bilim adamlarına göre, yapay zeka ile donatılmış yeni Çin uydusu, geniş alanların yüksek çözünürlüklü görüntülerini mevcut ABD tasarımlı versiyonlarından üç kata kadar daha hızlı yakalayabiliyor.

DAHA ÖNCE İMKANSIZ SAYILAN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYOR

Hakemli Spacecraft dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Beijing-3, saniyede 10 dereceye kadar eşi görülmemiş hızda dönerken askeri bir aracı ve taşıdığı herhangi bir silahı tanımlamak için yeterince keskin geniş alanların görüntülerini alabiliyor.



Uydunun "çevikliği" daha önce teknik olarak imkansız olarak kabul edilen bazı görevleri yerine getirmesini sağladı.

ABD'DEN KAT KAT HIZLI

South China Morning Post baş bilim insanı Yang Fang'ın “Çin çevik uydu teknolojisinde nispeten geç başladı ancak kısa sürede çok sayıda atılım gerçekleştirdi. Teknolojimizin seviyesi artık dünya lideri bir konuma ulaştı." dedi.

Fang ayrıca Pekin-3'ü, ABD Lockheed Martin tarafından benzer teknolojiyle geliştirilen en gelişmiş Dünya gözlem uydusu WorldView-4'ten iki ila üç kat daha hızlı olarak nitelendirdi.

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ABD TEDİRGİN: 10 YIL İÇİNDE LİDERLİĞİ ELE GEÇİRECEK

ABD'de Çin'in uzay yarışında kendisine hızla yetiştiğine dair artan endişeleri devam ederken ABD Uzay Gücü'nün uzay operasyonları başkan yardımcısı General David Thompson, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 10 yılın sonunda Pekin'in liderliği ele geçirebileceği konusunda uyarmıştı.

ABD'NİN SÜPER GÜCÜ UZUN SÜRMEYECEK

Çin'in yeni uydusunu değerlendiren Harvard Smithsonian Merkezi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, "Pekin'in son hamlesi, ABD ticari uydu endüstrisinin Çinlilerin sıkı rekabetiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Çin askeri uydularının da en az ABD'ninkiler kadar iyi olduğunu varsayabiliriz. Şimdiye kadar Çinliler uzaya çok para yatırdılar. ABD'nin rakipsiz bir süper güç olduğunu düşünüyorsanız, bu asla uzun sürmeyecek." dedi.

Çin son birkaç yılda iddialı bir uzay programı geliştirmeye milyarlarca dolar harcadı. Bu yıl ilk kez kendi uzay istasyonunu fırlattı ve Mars'a bir gezici indirdi.