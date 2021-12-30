Uzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABD'yi solladı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İçişlerinden yılbaşı genelgesi 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı' genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar Şu anda taşkın başladı daha da artacakCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar! 'Şu anda taşkın başladı daha da artacak'#Meteoroloji
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Katil babadan şok mektup... Mecburdum Yılan DNAsı taşıyorlardıKatil babadan şok mektup... 'Mecburdum! Yılan DNA'sı taşıyorlardı' #Qanon
Belgeler sızdı... Büyük kriz Maaşı dudak uçuklattıBelgeler sızdı... Büyük kriz! Maaşı dudak uçuklattı#ABD
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
ABDye soğuk duş, Çin zaferini ilan etti Yetkili isim uyardı: Son 10 yıl...ABD'ye soğuk duş, Çin zaferini ilan etti! Yetkili isim uyardı: Son 10 yıl...#ABD
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERDünya Haberleri

Uzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABD'yi solladı!

#ABD#Çin#Uydu
Uzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABDyi solladı

Çin, ABD'li rakibinden üç kat daha hızlı görüntü alabilen çevik uydusu 'Beijing 3'ü fırlattı. Pekin'in lansmanı, Çin'in küresel uzay yarışında ABD'yi yakaladığını gösterirken ABD cephesi son gelişmelerden endişeli...

Haberin Devamı

Projede yer alan bilim adamlarına göre, yapay zeka ile donatılmış yeni Çin uydusu, geniş alanların yüksek çözünürlüklü görüntülerini mevcut ABD tasarımlı versiyonlarından üç kata kadar daha hızlı yakalayabiliyor.

DAHA ÖNCE İMKANSIZ SAYILAN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYOR

Hakemli Spacecraft dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Beijing-3, saniyede 10 dereceye kadar eşi görülmemiş hızda dönerken askeri bir aracı ve taşıdığı herhangi bir silahı tanımlamak için yeterince keskin geniş alanların görüntülerini alabiliyor.

Uydunun "çevikliği" daha önce teknik olarak imkansız olarak kabul edilen bazı görevleri yerine getirmesini sağladı.

ABD'DEN KAT KAT HIZLI

South China Morning Post baş bilim insanı Yang Fang'ın “Çin çevik uydu teknolojisinde nispeten geç başladı ancak kısa sürede çok sayıda atılım gerçekleştirdi. Teknolojimizin seviyesi artık dünya lideri bir konuma ulaştı." dedi.

Fang ayrıca Pekin-3'ü, ABD Lockheed Martin tarafından benzer teknolojiyle geliştirilen en gelişmiş Dünya gözlem uydusu WorldView-4'ten iki ila üç kat daha hızlı olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

ABD TEDİRGİN: 10 YIL İÇİNDE LİDERLİĞİ ELE GEÇİRECEK

ABD'de Çin'in uzay yarışında kendisine hızla yetiştiğine dair artan endişeleri devam ederken ABD Uzay Gücü'nün uzay operasyonları başkan yardımcısı General David Thompson, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 10 yılın sonunda Pekin'in liderliği ele geçirebileceği konusunda uyarmıştı.

ABD'NİN SÜPER GÜCÜ UZUN SÜRMEYECEK

Çin'in yeni uydusunu değerlendiren Harvard Smithsonian Merkezi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, "Pekin'in son hamlesi, ABD ticari uydu endüstrisinin Çinlilerin sıkı rekabetiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Çin askeri uydularının da en az ABD'ninkiler kadar iyi olduğunu varsayabiliriz. Şimdiye kadar Çinliler uzaya çok para yatırdılar. ABD'nin rakipsiz bir süper güç olduğunu düşünüyorsanız, bu asla uzun sürmeyecek." dedi.

Çin son birkaç yılda iddialı bir uzay programı geliştirmeye milyarlarca dolar harcadı. Bu yıl ilk kez kendi uzay istasyonunu fırlattı ve Mars'a bir gezici indirdi.

Gözden Kaçmasın

Omicron etkisi: ABDden flaş aşı açıklamasıOmicron etkisi: ABD'den flaş aşı açıklamasıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu... Robot askerler göreve başladıBilim kurgu filmleri gerçek oldu... Robot askerler göreve başladı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Çin#Uydu

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson