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Bilim kurgu filmleri gerçek oldu... Robot askerler göreve başladı!

#Çin#Hindistan#Dünya
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu... Robot askerler göreve başladı

Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayacak görüntüler geldi. Robot askerleri uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden olan bölgeye sevk eden Çin'in bu hamlesi sonrası Hindistan basını tabiri caizse ayağa kalktı.

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Dünyanın en zorlu koşullarına ev sahipliği yapan Tibet bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne oluyor.

Çin'in Tibet'teki askerlerinin yerini makineli tüfek taşıyan robotlar alıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çin, Hindistan sınırına düzinelerce insansız araç yerleştiriyor.

Devlet kanalı CCTV'de yer alan görüntüler bu haberi doğrular nitelikte. Zira konu ile ilgili yapılan yayınlarda Çin ordusunun yeni silahının göreve başladığı bilgisi yer alıyor.

Araçlar arasında hafif makineli tüfeğe ev sahipliği yapan ve kablosuz olarak kontrol edilebilen 'Keskin Pençe' ve insansız ikmal aracı olarak tasarlanan ancak silahla da donatılabilen 'Mule-200' yer alıyor.

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Hint basınında çıkan haberlere göre, hem silah hem de malzeme taşıyabilen düzinelerce insansız araç Tibet'e gönderiliyor.

Aynı haberlere göre, bu robotların çoğunluğu Çin birliklerinin Hint askerleriyle karşı karşıya geldiği sınır bölgelerinde konuşlandırılıyor.

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Times News Now'ın iddiasına göre Pekin yönetimi bölgeye 88 Keskin Pençe gönderdi ve bunlardan 38'i sınır bölgesine konuşlandırıldı.

İki ülke arasında sayısız krize neden olan sınır bölgesindeki bu gelişme ilişkilerin bir kez daha gerilmesine neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin ile Hindistan arasındaki gerginlik en tepe noktasına ulaşmış, Hindistan bölgeye 50 bin asker sevk etmişti.

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu... Robot askerler göreve başladı

 

Geçen yıl yaşanan çatışmalarda ise 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği sınır hattı uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Pekin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor.

Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan alanın Çin'in işgali altında olduğunu savunuyor.

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#Çin#Hindistan#Dünya

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