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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

'Uygunsuz' görüntü tepki çekmişti... Madalya yenilenecek

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'Uygunsuz' görüntü tepki çekmişti... Madalya yenilenecek

Japonya'da yaşanan tuhaf 'madalya ısırma' vakası nihayet çözüme kavuşuyor. Japon sporcunun kazandığı ve daha sonra belediye başkanı tarafından ısırılan madalyanın yenileneceği açıklandı.

Tokyo 2020'de softbol branşında Japonya'nın kazandığı ve daha sonra bir belediye başkanının "ısırdığı" altın madalya yenilenecek.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etti.

Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu kent Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından kabul edildi.

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Ziyarette Goto, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto'nun madalyasını ısırdı.

Uygunsuz görüntü tepki çekmişti... Madalya yenilenecek

Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura " uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, Goto'nun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili taraflarla görüşeceğini belirtti.

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NHK'nın edindiği bilgilere göre Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Softbol finallerinde ABD gümüş madalya; Meksika'yı 3-2 yenen Kanada ise bronz madalya kazanmıştı.

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