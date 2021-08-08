Tokyo 2020 Haberi: Olimpiyatların son gününe damga vurdu! Rakibini engelledi, yarış sonu rezil oldu...
Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın son gününde çarpıcı bir olay yaşandı. Erkekler atletizm maraton finalinde Fransız atlet Morhad Amdouni, Hollandalı rakibi Abdi Nageeye'ye çarpıcı bir şekilde engel oldu ancak yarış sonunda gülen taraf, Hollandalı atlet oldu.
Spor Arena Dış Haber - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler atletizm maraton finalinde, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Fransız atlet Morhad Amdouni, yarış esnasında su şişelerinin bulunduğu masanın yanından geçerken, şişelerin tamamını düşürdü arkasından gelen Hollandalı atlet Abdi Nageeye'nin su almasını engelledi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü sonrası Amdouni'ye büyük tepki gösterilirken, yarışta Hollandalı sporcu, Fransız rakibine büyük bir üstünlük kurdu.
Kenyalı Eliud Kipchoge'un 2:08:38'lik derecesiyle altın madalya kazandığı yarışta Hollandalı Abdi Nageeye, 2:09:58'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Nageeye'nin su almasını engelleyerek tepki çeken Morhad Amdouni ise yarışı 17. sırada tamamladı.