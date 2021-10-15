Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar

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Çin ve Tayvan arasında son bir aydır yaşanan gerginlik dünya gündeminden düşmek bilmiyor. İki ülkenin birbirleri hakkında yaptıkları karşılıklı sert açıklamalar bir yana, Çin'in sürekli olarak savaş uçaklarıyla Tayvan hava sahasını ihlal etmesi ve ABD'nin Tavyanlı askerlere eğitim verdiğinin ortaya çıkması adeta bardağı taşıran son damlalar oldu...

Çin ordusu haftalardır Tayvan hava sahasına savaş uçaklarını sokup adeta gözdağı veren bir şov yaparken Devlet Başkanı Şi Cinping de Tayvan'ı kendi topraklarına katıp 'tek bir Çin' yaratmak istediklerini açıklamıştı.

Tayvan ise bunun Çin'in alacağı bir karara değil Tayvan halkının seçimi olacağını bildirerek bu reste karşılık vermişti.

Çin'den gelen son uydu görüntüleri ise savaş söylentilerini ve korkusunu doğrular nitelikte. İngiliz medyasında yer alan habere göre Çin'in Tayvan'ı işgal etme planları doğrultusunda askeri üslerini geliştirdiği ortaya çıktı. Ülkenin Tayvan'ı gören güneydoğu kıyılarındaki üç ayrı askeri üste yapılan değişiklikler ve iyileştirme çabaları uygu görüntüleriyle kanıtlandı.

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Planet Labs tarafından elde edilen ve ABD askeri sitesi The Drive'da yayınlanan uygu fotoğraflarında askeri üslerde yeni binaların inşa edildiği, apronların genişletildiği ve sığınak şeklinde depoların yapıldığı açıkça görülüyor.

1980'lerde yapımına başlanan bu üslerdeki yeni çalışmaların 2020'nin başında başladığı ve koronavirüs salgını boyunca devam ettiği açığa çıktı.

Görüntülerden Longtian adlı üssün genişletildiği ve hava savunma sistemlerine adapte edildiği anlaşılırken en az 5 sığınak ve yeni yönetim binalarının ortaya çıktığı da gözlerden kaçmadı.

Bir diğer askeri üs Huian'da ise hava araçlarını koruyacak bomba korumalı hangarlar yapıldığı ve mühimmat depolarının inşa edildiği ortaya çıktı.

Üçüncü üs olan Zhangzhou'da da yapımı yeni bitirilmiş bir hava savunma sistemi ve birkaç yeni bina görülüyor.

Antony Wong Tong adındaki bir askeri uzman, South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada bu iyileştirme çalışmalarının Çin tarafından Tayvan'la girilecek bir askeri çatışma durumunda kullanılmak üzere hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.