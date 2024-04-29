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Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da bir suç örgütü daha çökertildi: 9 şüpheli yakalandı

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#Mahzen-34 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü
Bakan Yerlikaya duyurdu İstanbulda bir suç örgütü daha çökertildi: 9 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 08:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-34 Operasyonu'nda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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#Mahzen-34 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü

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