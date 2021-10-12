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Çin şok birliklerini gönderdi! Artık savaş kaçınılmaz...

#Çin#Tayvan#Tatbikat
Çin şok birliklerini gönderdi Artık savaş kaçınılmaz...

Çin ve Tayvan arasında son zamanlarda sert rüzgarlar esiyor. Çin'in Tayvan'a üst üste gönderdiği bombardıman uçakları ve ABD'nin Tayvan'daki birlikleri gizlice eğitmesi gerilimi iyice zirveye çıkarmıştı. Bugün Çin'den gelen son haber ise artık 'savaş kaçınılmaz' yorumlarına neden oldu.

 

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Çin'in Tayvan'da tam ölçekli bir işgal başlatmaya hazırlandığına dair endişelerin zirveye tırmandığı dönemde Çin ordusu, doğrudan Tayvan'da sahile çıkarma yaparak saldırı tatbikatları gerçekleştirdiğini açıkladı.

ŞOK BİRLİKLERİ GÖNDERİLDİ

Resmi ordu gazetesi tatbikata “şok” birlikleri, istihkamcılar ve gemi uzmanlarının katıldığını açıkladı.Tatbikat videosunda, Çinli askerlerin Tayvan'dan denizin tam karşısındaki eyalette tekneler, insansız hava araçları ve ateşli silahlarla saldırı tatbikatı yaptığını görülüyor.

Gerilimi tırmandıran haber: ABD Tayvan askerlerini gizlice eğitiyor

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Reuters'ın aktardığı bilgiye göre küçük teknelerdeki askerler tatbikat çerçevesinde kumsala saldırdı, sis bombası attı ve dikenli telleri kırıp kumda hendekler kazdı.

ÇİN GİDEREK SERTLEŞİYOR, SAVAŞ KAÇINILMAZ

Tatbikatın kesin zamanlaması açıklanmadı, ancak duyuru Çin'in rekor sayıda nükleer yetenekli bombardıman uçaklarını Tayvan'ın hava savunma bölgesine göndermesinin hemen ardından geldi. Bu durum Çin'in hamlelerinin giderek sertleştiği ve artık savaşın kaçınılmaz olduğu şeklinde yorumlandı.

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ÇİN TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

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Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

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Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor.

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#Çin#Tayvan#Tatbikat