Uranyum zengini Nijer’de darbe ne anlama geliyor

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Nijer’de önceki gün gerçekleşen askeri darbe girişiminin detayları netleşiyor. Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Bazoum’u korumakla yükümlü muhafız alayına bağlı unsurların Bazoum’u alıkoyarak başlattığı darbeye dün ordu da destek verdi. Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına, yönetime el koyan ve kendilerini Vatanı Koruma Ulusal Konseyi olarak isimlendiren grubu desteklediklerini duyurdu. Hükümet yetkilileri ise darbenin hâlâ sonuçlanmadığını iddia ederken, halkı darbeye karşı durmaları için sokağa çağırdı. Başkent Niamey’de toplanan kalabalık da darbeye tepki gösterdi.

SAHEL’DE CUNTA KUŞAĞI

Nijer’deki darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde Sahel bölgesinde neredeyse sivil yönetim kalmayacak. Halihazırda Mali, Burkina Faso ve Çad’da hükümetler, askeri cuntaların elinde. 2020’de Mali’de yapılan askeri darbeyi, iki yıl sonra Burkina Faso’daki darbe izlemiş, Afrika’da bir domino etkisinden bahsedilmişti. Diğer yandan Mali ve Burkina Faso’da Batı yanlısı devlet başkanlarının devrilerek yerine Rusya’ya yakın cunta yönetimlerinin gelmesi; Moskova’nın darbelerin arkasındaki aktör olarak gösterilmesine yol açmıştı.

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Muhammed Bazoum

FRANSA’NIN KAYBI BÜYÜK

Öte yandan bu darbeyle FRANSA’nın Afrika’nın stratejik bölgesi Sahel’deki gücünü tamamen kaybedebileceği öne sürüldü. Dünyanın en zengin dördüncü uranyum rezervine sahip Nijer, Fransa’daki nükleer santralların başat kaynağı olarak biliniyor. Fransız nükleer enerji şirketleri, eski sömürgesi Nijer’deki uranyum madenlerinin işletme haklarını 55 yıldır elinde bulunduruyor. Mali ve Burkina Faso’daki çıkarlarını kaybeden Fransa’nın darbe girişiminin ardından benzer bir sonucu Nijer’de de yaşayabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE: NİJER’İN YANINDAYIZ

- Nijer’de gerçekleşen darbe girişimine dair Ankara’dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Dost ve kardeş Nijer’de anayasal düzen ile toplumsal barış ve istikrarın bozulmamasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanılırken Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor dönemde Nijer’in yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.