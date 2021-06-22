UNESCO’dan İtalya’ya ultimatom: Venedik 'kara listeye' alınabilir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), büyük gemilerin Venedik lagününe girişi acilen ve tamamen engellenmezse gelecek ay kentin "kara listeye" alınabileceğini belirtti. Örgüt, gemilere kalıcı bir yasak getirilmemesinin Venedik'i tehlike altına soktuğunu vurguladı.

Venedik ve lagünü, halen UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor. Venedik'in "tehlike altında" ilan edilmesi, Dünya Mirasları Komitesi'nin 16-31 Temmuz'daki toplantısında görüşülecek.

BM'den gelen bu uyarı üzerine İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "UNESCO'nun bu kararı sonrası Venedik'in Tehlike Altındaki Miraslar listesine girmesi riski, bizi yeni bir adım atmaya ve büyük gemilerin Giudecca Kanalı'ndan geçişini hemen yasaklamaya mecbur bırakıyor" dedi.

Öte yandan Venedik kent yöneticileri, merkezi hükümeti bu konuda hızla sonuç getirecek adımları atmamakla ve gösterişten ibaret açıklamalarda bulunmakla suçluyor.

Venedik Belediyesi Turizm Dairesi Başkanı Simone Venturini, UNESCO'nun uyarısı üzerine "Bu hükümete verilmiş sayısız alarmdan biri" dedi.

Hükümet geçen Mart ayında büyük gemiler sorunuyla ilgili bir yasa tasarısını onaylamıştı ancak bu karar da soruna hızla ve kalıcı bir çözüm getirilmesini sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

Özellikle büyük yolcu gemilerine (cruise) hemen alternatif bir güzergah sunulmaması nedeniyle bu gemiler halen Venedik lagününe girerek Büyük Kanal ağzına kadar yaklaşmayı ve Giudecca Kanalı'ndan geçmeyi sürdürüyor.

Venedik lagününde San Marco Meydanı'ndan ve Giudecca Kanalı'ndan geçen büyük gemiler, kentin altyapısına ve lagünün ekosistemine zararlı oldukları gerekçesiyle tepki çekiyor. Öte yandan cruise turizmine karşı çıkanlar olduğu gibi, bu sektörün ekonomik açıdan kente katkı sağladığı gerekçesiyle destek verenler de var.

Pandemi döneminde duran dev yolcu gemileri trafiği bu ay başında yeniden başlamıştı. 5 Haziran'da Venedik lagününe giren cruise gemisi küçük teknelerdeki eylemciler tarafından protesto edilmişti.

UNESCO'nun yanı sıra, Venedikli "Büyük Gemilere Hayır Komitesi" (No Grandi Navi) gibi gruplar da yıllardır bu soruna çözüm getirilmesi çağrısı yapıyor.

2019'da Giudecca Kanalı'na giren dev yolcu gemisi MSC Opera'nın bir iskeleye çarparak 5 kişinin yaralanmasına yol açması sonrası tartışma daha da şiddetlenmişti.

Bu kaza sonrası Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da merkezi hükümeti çözüm üretmediği gerekçesiyle eleştirmiş ve UNESCO'ya kentin kara listeye alınması çağrısı yapmıştı.

Venedik ve lagünü 1987'den bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor. Listeye dahil olan 1100'den fazla alandan 53'ü halen "tehlike altında" olarak tanımlanıyor.

İtalya Kültür Bakanı Franceschini, Venedik'in de tehlike altındaki miraslar arasına alınma ihtimaliyle ilgili olarak "Bu, ülkemiz için vahim olur, artık tereddütle kaybedecek zamanımız yok" dedi.

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