Turist akınına uğruyordu! Şimdi yok oluyor... Ünlüler sıraya girdi, kampanya başlattı

Kampanyada 10 maddelik bir eylem planı önerisi de sunuldu. Bunlar arasında Venedik lagününden büyük gemilerin geçişinin yasaklanması, lagünün ekosisteminin korunması, kenti su baskınlarından korumak için tasarlanan Mose sisteminin tamamen işler hale getirilmesi, kitlesel turizme ve turistlere kiralanan konutlara düzenleme getirilmesi, kent sakinlerine kira kolaylığı sağlanması gibi öneriler yer alıyor.