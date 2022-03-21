Ukrayna'ya savaşmak için giden gönüllülere soğuk duş! Tablo hiç bekledikleri gibi değil...

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Rusya Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'uluslararası bir lejyon' oluşturulacağını belirterek yurtdışından gelip Ukrayna için savaşmak isteyen gönüllülerin orduya kabul edileceğini açıklamıştı.

20 BİN GÖNÜLLÜ ZELENSKİ'NİN ÇAĞRISINA CEVAP VERDİ

Zelenski'nin uluslararası lejyon çağrısı, 1930'larda İspanya İç Savaşı'nda savaşan Uluslararası Tugay'ın yankılarını taşıyordu ve cevapsız kalmadı. Ukrayna hükümetine göre, 20 bin yabancı gönüllü, 'Uluslararası Ukrayna Bölgesel Savunma Lejyonu'na katılmak için harekete geçti.



Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nden bir yetkili The Washington Post'a bu yabancı askerlerin içinde 4 bin Amerikalının da olduğunu açıkladı.

KARŞILAŞTIKLARI TABLO ŞOKE ETTİ

Bugün Ukrayna savaşının 26. günü. İşgalin başında yapılan tahminlerin çoğu boşa çıktı. İki ülke arasındaki savaş tüm dünya için büyük bir belirsizlik olmayı sürdürüyor. Kimisi heyecan, kimisi insani duygularla Ukrayna'ya yardıma giden gönüllüler için de bu tablo değişmedi.



Yoğun bombardıman altındaki ülkede ciddi bir kargaşa söz konusu. Gönüllüler için sağlanması gereken eğitim ve ekipmanlar hala tam olarak sağlanabilmiş değil.



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Uluslararası lejyonla ilgili şimdiden endişeler var. Gönüllüler, sözleşmelerdeki gecikmelerden, kapsamlı evrak işlerinden, yeterince hızlı silah veya eğitim almamaktan ve savaş alanı birimlerine atanmadan önce günlerce beklemekten şikayet ediyorlar.



"ÇOK AMATÖR GÖRÜNÜYOR"

Doğu Ukrayna'da Rus ayrılıkçıları ile savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu'nun komutanı Mamuka Mamulashvili gönüllülerin çoğunun genç ve acemi olduğuna dikkat çekerek, "Durum bana göre çok amatör görünüyor. Savaş olduğu zaman bile büyük bir bürokrasi var ve bu adamlar bu bürokrasiyi deneyimlemek zorunda" dedi.

Deneyimsiz Amerikalıların ve Ukrayna'da savaşmak hevesli olduğuna dikkat çeken komutan "Ön cephede savaşmak isteyen Brooklyn'li bir adamı öylece alamayız. Biz kendi birliğimizde askeri tecrübesi olmayan herkesi geri çeviriyoruz" dedi.



Ukrayna savaşı için eğitim alan gönüllüler

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YAKALANIRLARSA YA DA ÖLDÜRÜLÜRLERSE NE OLACAK?

Ukrayna'ya gönüllü giden askerler, savaşın sonuna kadar savaşacaklarını dair sözleşmeler imzaladılar. Bu sözleşmeye göre gönüllüler yakalandıkları veya öldürüldükleri takdirde Cenevre Sözleşmesi kuralları geçerli olacak ancak uzmanlar onlara tam bir savaş esiri statüsü ile muamele edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.

Associated Press, bölgede savaşmak için bekleyen acemilerin sık sık silah ve eğitim konusunda şikayet ettiğini belirterek, 'gönüllü ordusu ayaktakımı ordusuna döndü' ifadesini kullandı.

SİLAH, KASK, ZIRH YOK...

Ukrayna'ya gönüllü olarak gidenler arasında yer alan ve soyadının açıklanmasını istemeyen ABD-İsrail çifte vatandaşlığına sahip Adam, Washington Post Gazetesi ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine hâlâ kurşun geçirmez yelek, miğfer ya da silah verilmediğini söyledi.

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Sinirli ve duygusal olduğu görülen genç adam, "15 gündür buradayım ve hala hiçbir şey olmuyor, buna katlanmıyorum. Silahsız, zırhsız, yeleksiz ve Ukraynaca bilmeden üssü korumamı bekliyorlar. Bunların kesinlikle hiçbir anlamı yok." dedi.

"ZELENSKİ HOŞ KARŞILANACAĞIMIZI SÖYLEDİ, ÖN SAFLARDA OLMALIYIZ"

Yaklaşık 10 gündür sözleşmelerinin ve diğer evrakların onaylanmasını bekleyen gönüllüler arasında olan Edinburgh'lu Rob, "Zelenski burada hoş karşılanacağımızı, silahlı ve savaşmaya hazır olacağımızı söyledi. Şu anda ölmekte olan genç Ukraynalılar var. Ön saflarda olmalıyız, biz buraya savaşmak için geldik" dedi.



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Batı Ukrayna'daki Uluslararası Lejyon'un baş organizatörü Yaroslav, her gönüllünün ayda yaklaşık 3.000 dolar maaş alacağını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov geçtiğimiz günlerde yabancı gönüllüleri, yakalandıkları takdirde 'suçlu olarak yargılanabilecek paralı askerler' olarak tanımladı.

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