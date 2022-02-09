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Ukrayna'nın anayasa çıkmazı! Zelensky iki taraftan da baskı altında

#RUSYA#Ukrayna#Zelensky
Ukraynanın anayasa çıkmazı Zelensky iki taraftan da baskı altında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Ukrayna ile yaptığı kritik görüşmelerin ardından ısrarla Fransa'nın Ukrayna'nın her zaman yanında olduğunu iddia etse de Kiev yönetimi yeni bir çıkmazın eşiğinde gibi görünüyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için Rusya ve Ukrayna ile peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Liderler seviyesinde gerçekleşen görüşmelerin barışı getirip getirmeyeceği henüz belli değil ancak Ukrayna zor bir kararın eşiğinde.

MACRON'DAN MINSK 2 BASKISI: TEK YOL BU!

Macron, Moskova ve Kiev'deki toplantıların ardından Minsk 2 barış anlaşmasını uygulamak için hem Vladimir Putin hem de Volodymyr Zelensky ile anlaşma sağladığını söyledi. Macron, anlaşmayı "sürdürülebilir bir barışa giden tek yol" olarak nitelendirdi.

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TARTIŞMALI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Minsk 2 anlaşması, Rus ordusu ve ayrılıkçı müttefikleri Ukrayna güçlerini kuşatma sürecindeyken hazırlandı ve 12 Şubat 2015'te imzalandı. Anlaşmaya göre acil hüküm ateşkes ve ağır silahların geri çekilmesiydi.

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Anlaşmada temel olarak dikkat çeken madde ise, Ukrayna’daki anayasa reformu konusunda anlaşma sağlanması ve ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerde seçimlerin düzenlenmesi idi. Rusya'nın Anayasa reformu ile ayrılıkçıların bölgelerinde fiili olarak var olan özerkliği garanti altına almak istediği iddia ediliyor.

Ukraynanın anayasa çıkmazı Zelensky iki taraftan da baskı altında


HÜKÜMETİN ÇÖKÜŞÜNÜ TETİKLEYEBİLİR

Putin ve Macron her ne kadar anlaşmayı barışın anahtarı olarak görse de, ne Ukraynalı yetkililer ne de halk yasalarda yapılacak herhangi bir değişikliğe sıcak bakmıyor. Ukraynalı yetkililer anayasada yapılacak  değişikliklerin ülkenin egemenliğini ölümcül bir şekilde baltalayacağını ve bunları uygulamaya çalışan herhangi bir hükümetin çöküşünü tetikleyebileceğini söylüyorlar.

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ZELENSKİ İKİ TARAFTAN DA BASKI ALTINDA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski şimdi bir yandan Rusya ve Avrupa'nın anayasa değişikliği konusundaki baskısı altındayken bir yandan da ülkesinden gelen eleştirilerin odağında.

Zelenski yaptığı açıklamada Minsk'ten doğrudan bahsetmedi ancak Alman, Fransız, Ukraynalı ve Rus yetkililerin bir araya geleceği Berlin'deki toplantının barış sürecini canlandırmasını umduğunu söyledi. 

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PUTİN'İN KRİZ ÇIKARAN CÜMLESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron ile yaptığı görüşme sonrasında Minsk barış anlaşmalarını beğenmediğini söyleyen Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'i sert sözlerle eleştirdi. Putin'in konuşmasında kullandığı, "Beğen ya da beğenme güzelim, buna katlanmak zorundasın" cümlesi ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Ukraynanın anayasa çıkmazı Zelensky iki taraftan da baskı altında

Rus uzmanlar Putin'in cümlesinin, Sovyet döneminden kalma bir punk-rock şarkısından alıntı olduğunu iddia ederken, pek çok kişi sözlerin cinsel şiddeti çağrıştırdığını söyleyerek Rus lideri eleştirdi.

Kremlin ise spekülasyonları yalanlayarak söz konusu cümlenin 'çocuklara istemedikleri bir şeyi yapmalarını söylemek için' kullanılan eski bir Rus deyimi olduğunu açıkladı.

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Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken cümle nereden bakılırsa bakılsın, Putin'in Ukrayna'nın savaşmadan taleplerini kabul etmesini istediğini gösteriyor.

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