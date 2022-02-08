Son dakika... Macron'dan flaş Putin açıklaması

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Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Putin - Macron zirvesinin yankıları sürüyor.

Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron Rus mevkidaşı ile 'mesafeli' bir görüşme gerçekleştirmiş görüşmeye 'uzun masa' damgasını vurmuştu.

Pek çok yabancı gazetenin ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada da günün konusu olmuştu.

New York Post gazetesinin 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile ti'ye aldığı görüşme ile ilgili Macron'dan yeni açıklamalar geldi.

'PUTİN'İ İKNA ETTİM'

Macron 'Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak' dedi.

Macron, Ukrayna lideriyle görüşmek üzere Kiev'e geldiğinde gazetecilere verdiği demeçte, bölgedeki tansiyon ile ilgili 'Herhangi bir tırmanma olmayacağını anladım' dedi.

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Macron ayrıca Putin'i Ukrayna çevresindeki krizi tırmandırmamaya ikna ettiğini söyledi. Macron açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı. Fransa inandırıcılığını güçlendirdi.'

Ancak Macron, Putin ile bu masada görüşen ilk kişi olmadı. Geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban da görüşmeyi bu masada gerçekleştirmişti. Masanın uzunluğu Putin’in kararıyla Covid-19’a karşı tedbir amaçlı olarak seçildiği açıklanmıştı.

KREMLİN'DEN FINACIAL TIMES'IN HABERİNE YALANLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise dün Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konusunda anlaşma imzaladığına dair Financial Times'ta (FT) yer alan haberi yalanladı.

MACRON - ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Macron, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ukrayna'ya geçti. Başkent Kiev'e gelen Macron, Mariinsky Sarayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kapıda karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider yüz yüze görüşmeye geçti.

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'UZUN MASA' FRANSA'NIN GÜNDEMİNDE

Putin ve Macron’un oturduğu uzun masa Fransız basınının da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları da uluslararası basının dikkatini çeken masaya ilişkin eğlenceli paylaşımlar yaptı.

France Culture haber sitesi, haberi "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası" başlığıyla yayınlarken, Liberation gazetesi fotoğrafı montajlayarak "Macron-Putin: Rus tarzı diyalog" manşetiyle verdi.

Huffing post gazetecisi Romain Herreros, iki liderin oturduğu masayı sosyal medya hesabında "Rivayete göre Macron ve Putin'i bir saat dilimi ayırıyor" yorumuyla paylaşırken, komedyen Pierre-Antoinne Damecour "Birbirleriyle whatsapp’tan mı konuşuyorlar ?" ifadelerini kullandı.

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GÖZDAĞI GİBİ TATBİKAT

Rusya ile NATO arasında yaşanan gerilim devam ederken geçtiğimiz 20 Ocak'ta Rusya, 140'tan fazla gemi ve 10 bin personelle deniz tatbikatlarına başladı.

Devam eden tatbikatlara katılmak için Rus donanmasına ait savaş gemilerinin de tatbikat noktalarına sevkiyatının sürdüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'den yola çıkan ve Ege Denizi üzerinden Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazları'ndan geçişleri devam eden Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev" isimli savaş gemilerinin ilerleyişinin sürdüğü aktarıldı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, savaş gemilerinin geçişlerinin yarın da süreceği belirtilerek, Akdeniz'den Karadeniz'e Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve Aleksandr Olenegorsky isimli savaş gemilerinin sevk edileceği aktarıldı.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Rusya'nın ise sınıra asker yığınağı devam ediyor. Kremlin her fırsatta bunun bir işgal hazırlığı olduğu iddiasını kesin bir dille reddediyor

Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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