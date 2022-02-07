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Son dakika haberi: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2 artık olmayacak

#Joe Biden#ABD#Rusya
Son dakika haberi: Bidendan Rusyaya gözdağı: Ukraynayı işgal ederse Kuzey Akım 2 artık olmayacak

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı gerçekleştiren Biden, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşıyacak olan bir projedir. ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görmüş ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu. Daha sonra Merkel ve Biden, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.

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