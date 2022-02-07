Son dakika haberi: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2 artık olmayacak

Haberin Devamı

Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı gerçekleştiren Biden, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşıyacak olan bir projedir. ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görmüş ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu. Daha sonra Merkel ve Biden, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.